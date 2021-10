Stade malien de Bamako : Le coordinateur désigné président

Le Stade malien de Bamako sort enfin d’une situation de transition. Après une saison de gestion transitoire à la tête du club, Cheick Fantamady Diallo a fini par être désigné président par le Comité des Sages le dimanche.

Au Stade malien de Bamako, la tradition veut que le président soit désigné par les « Sages » et non élu par scrutin. Cette tradition a été respectée une fois de plus le dimanche par la nomination de Cheick Fantamady Diallo qui occupait jusque-là le poste de président de façon intérimaire après la fin du mandat du bureau de Me Boubacar Karamoko Coulibaly en pleine pandémie de Covid-19.

Décidément satisfaite de la gestion de l’ancien joueur en même temps ex-entraîneur des Blancs de Bamako, la famille blanche a renouvelé sa confiance à l’enfant du club pour une saison de plus. Preuve de satisfaction, les différents bilans présentés par Cheick Diallo ont été acclamés par l’assemblée générale présidée par Makan Samabaly, président du Comité des Sages.

En attendant l’officialisation de la composition de son nouveau bureau, Cheick Fantamady Diallo reste conscient que sa mission consistera à reconquérir les trophées nationaux et viser de nouveau au moins la phase de poules de la Ligue africaine des Champions qui reste jusque-là un mythe pour les clubs maliens.

Alassane CISSOUMA

Commentaires via Facebook :