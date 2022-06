C’est par un score de 4 buts à 0 que la Banque malienne de solidarité (BMS-sa) s’est imposée à la Banque nationale de développement agricole (BNDA) à la finale de la 11ème édition du tournoi interbancaire, samedi dernier, 11 juin 2022, au Stade Mamadou Konaté. C’était en présence du ministre de l’Economie et des Finances accompagné de son collègue en charge des Sports, et de plusieurs cadres de banques et responsables de la Fédération malienne du football.

Samedi 11 juin 2022, les deux finalistes ont livré un match agréable durant les 90 minutes de la partie, émerveillant le public tant par la détermination et que par le talent.

Quatre minutes après le coup d’envoi, la BMS ouvre le score grâce à Sory Koita sur une erreur du portier de la banque verte. Laquelle tente de réagir. Mais d’un coud de tête, Fadiala Traoré, l’attaquant vedette de la BMS, aggrave le score à la 9ème minute, puis à la 12ème minute. La mi-temps intervient sur ce score de 3 à O..

Au retour des vestiaires, la BNDA prend les choses en main en réorganisant mieux son jeu, en multipliant les passes et les tirs, mais sans succès. Le portier de la BMS surveillait bien sa cage. Profitant d’une contre-attaque, l’homme du match, Fadiala Traoré, inscrit son 3ème but à la 63ème minute, tuant tout espoir, côté BNDA, de revenir dans la partie. Le match se termine sur ce score de 4 buts 0. Ainsi, la BMS succède à elle-même sur le podium. Dont la 3ème marche est occupée par la Banque atlantique après sa victoire sur la Bank of Africa aux tirs au but. La BOA a reçu le trophée de l’équipe fair-play. Homme du match de la finale et surtout pour avoir scoré 7 fois au cours du tournoi, Fadiala Traoré gagne le trophée du meilleur buteur. Il est aussi le meilleur joueur du tournoi. Le trophée du meilleur gardien est aussi revenu au gardien et capitaine de la BMS.

Pour raffermir les liens

Selon Mossa Ag Attaher, ministre de la Jeunesse, de la Construction citoyenne et des Sports, « la finale qui a opposé la BMS à la BNDA, je pense que ce n’est pas une compétition pour une victoire mais un tournoi pour raffermir les liens, rapprocher davantage les établissements bancaires et créer cette solidarité entre les agents. Je pense que cet objectif a été atteint. On découvre aujourd’hui avec une agréable surprise que les banquiers ne s’occupent pas seulement des aspects financiers et qu’ils ont des professionnels en football. Je pense que la Fédération malienne de football et les autres clubs ont vu aujourd’hui un potentiel qui est exploitable. Je souhaite suivre de plus prêt certains athlètes et joueurs que j’ai vus sur le terrain», a-t-il exprimé.

Mme Sidibé Aïchata Koné, Présidente de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali (APBEF) a félicité les finalistes. Selon elle, le métier de banquier est très absorbant et stressant. «On a besoin également de décompresser. C’est dans ce cadre que nous organisons cette coupe, mais aussi pour renforcer la cohésion sociale», a-t-elle fait savoir.

Cette édition était sponsorisée par les marques de thé Achoura et Chaya.

Bourama Camara et Boubacar Idriss Diarra

