Bama Art’ avec Orange offre du maousse ce week-end : Serge Beynaud/ Mani Bella et Flor2Bior sont au rendz-vous

BAMA ART reçoit sur son podium ce week-end Serge Beynaud, Mani Bella et Flor2Bior, ces 3 ténors de la musique africaine vont faire danser le public de Bama Art, événement phare qui égaie le week-end des bamakois. Hier vendredi 2 avril 2021, les stars se sont consacrées à une séance dédicace et prise de photo avec leurs fans à l’hôtel Millenium Kamisssa .

Organisé sur la place du cinquantenaire de Bamako par Africa Scène, Bama’art, est le big rendez-vous des bamakois, qui, pour un laps de temps sont défaits du stress de la semaine.

Les activités offertes sont : foire, espace gastronomique, kermesse et animations musicales. Le podium de Bama’art donne l’ opportunité au public de savourer les stars de la musique nationale et internationale telle la présence aujourd’hui de : la camerounaise Mani Bella, la reine du Pala-Pala , l’ artiste ivoirien d’origine nigériane Flor 2Bior chanteur de la chanson fétiche ‘Gnonmi avec lait’ qui fait bouger plus d’un , et l’ivoirien Serge Beynaud une grande figure du coupé –décalé dont le morceau ‘Ye Dja’ est au aussi bien positionné dans les hits du moment.

Coup de maître pour Bama’art toujours accompagné de Orange Mali sponsor officiel de l’événement. Et comme à l’accoutumé Orange Mali met à disposition sur le site une agence commerciale pour mieux satisfaire le public et faciliter ses offres à sa clientèle.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

