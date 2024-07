Un tweet, attribué au ministre malien de la Communication Alhamdou Ag Ilyène, circule sur le réseau social X. Attention, il est fabriqué de toutes pièces.

Un post sur X prétend que le ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Alhamdou Ag Ilyène, présente ses condoléances aux victimes des attaques attribuées au groupe Wagner et aux Forces armées maliennes (FAMa). Issa Touré, ayant comme identifiant @toure202123, un compte créé en octobre 2023 qui comptabilise 1033 abonnés, a été le premier à poster l’intox le 11 juillet. « Le Ministre de la communication présente ses condoléances aux familles des victimes de l’opération de nos Fama-Wagner hier mardi 8 juillet 2024, où ont été exécutées huit personnes à Takalot, près de Kidal, dont des militaires maliens et des éléments de la GATIA », lit-on dans son post.

La publication est illustrée par la capture d’écran d’un autre tweet sur lequel on peut identifier une photo censée être celle du ministre Alhamdou Ag Ilyène en profil, suivi de son nom et d’un badge bleu qui est censé indiquer aux utilisateurs l’authenticité d’un compte d’intérêt public. Le texte généré dit : « Je suis profondément préoccupé par les actions de partenaires russes à #Kidal, agissant sans autorisation de nos forces maliennes lors des opérations, tuant sans distinction. Hier à Takalot, ils ont causé la mort injuste de militaires maliens et civils. Mes condoléances aux familles endeuillées ». La date du 10 juillet apparaît en dessous de ce poste qui a été partagé trois fois le 11 juillet par le même internaute Issa Touré.

Sous le post, on retrouve des commentaires des internautes qui ont directement compris qu’il s’agissait d’une manipulation. Cependant, d’autres y ont cru, ce qui prouve une fois de plus qu’il n’existe pas de petite fausse information ou de fausse information sans impact. « Au Mali au moins, ils commencent à montrer un peu d’humanité», a réagi un internaute qui a pris au sérieux la publication.

Un tweet introuvable sur le compte X du ministre

Le ministre Alhamdou Ag Ilyène a bien évidemment un compte sur X, créé en juillet 2022. Ce compte n’a, d’ailleurs, rien publié le 10 juillet 2024, date où le faux tweet est supposé avoir été posté. Il n’y a sur ce compte aucune trace d’un tweet évoquant une opération des FAMa ou de Wagner.

En décembre 2021, le déploiement éventuel de la société paramilitaire russe Wagner était au cœur d’une tension entre le gouvernement malien et certain de ses partenaires. Une quinzaine de pays européens avaient fait un communiqué pour s’inquiéter de ce déploiement. Le gouvernement malien avait démenti, pris acte du communiqué, affirmant qu’il n’a de coopération autre que d’État à État avec la Russie. Il avait informé que des formateurs russes étaient présents au Mali comme ceux européens.

Avec un peu d’observation, on remarque aussi une légère différence entre l’identifiant attribué au ministre sur la capture d’écran du faux tweet « @Agllyen » et celui du véritable compte du ministre qui est « @AgIlyene ». Par ailleurs, il existe deux versions du faux tweet qui circulent. Sur le premier, le signe arobase ne précède pas l’identifiant du compte. Par contre, sur la deuxième capture, on aperçoit le signe arobase. Aussi, il est écrit « Ag Alyène» sur le profil d’un des faux tweets, alors que son vrai nom est « Ag Ilyène ».

Ce n’est pas la première fois que des faux tweets sont attribués au ministre en charge de la communication. Le Jalon et PesaCheck avaient déjà souligné l’existence d’un faux tweet daté du 10 juin 2024 qui lui étaient attribué et qui ressemble étrangement à celui du 11 juillet. Mohamed Ag, chef de cabinet du ministère de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration, contacté par la rédaction de PesaCheck, avait précisé : « C’est un fake news…L’auteur de cette publication cherche simplement à causer préjudice au ministre, à lui nuire ».

Pour repérer un faux tweet, il est important de rechercher des indices tels que des fautes d’orthographe, des incohérences dans les informations partagées ou des éléments visuels trompeurs.

Niamoye SANGARE

