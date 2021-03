Mali Digital Awards :100 jeunes formés à devenir des entrepreneurs numériques

Sous le parrainage du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mohamed Salia Touré, le Centre International de Conférence de Bamako a abrité, du 25 au 27 mars dernier, la première édition du Mali Digital Awards (MDA). Une messe du numérique qui a permis à 100 jeunes d’être formés dans le développement web, avec un stage de 9 mois.

4 milliards de personnes sont connectés dans le monde. Des utilisateurs en perpétuelle augmentation. Ce qui fait dire au ministre Mohamed Salia Touré que le digital n’est plus un métier de demain. « C’est devenu le métier d’aujourd’hui », a-t-il indiqué au lancement de Mali Digital Awards.A la pointe du changement mondial, l’innovation est incontournable. La digitalisation est un phonème qui combine, selon le ministre Touré, l’utilisation des réseauxsociaux et l’automatisation des services.

Avec 400 km de fibres optiques posés, le numérique est en pleine expansion au Mali. Ainsi, la digitalisation du cadastre, par exemple, est un chantier important pour le gouvernement de la transition. Grâce au digital, a affirmé le ministre de l’Emploi, un canal a été offert à 400 jeunes ruraux pour leur inscription au programme entrepreneurial de la Fondation Tony Elumelu.

Initiateur du Mali Digital Awards, Ander Baba Diarra a expliqué le climat de crise sanitaire dans lequel est né l’évènement. « Pendant trois jours, des professionnels et experts réfléchiront sur l’avenir des TICs au Mali et de permettre aux jeunes d’exprimer leur talent dans ce domaine », a indiqué Ander Baba Diarra, promoteur de l’agence Dashili Business Solutions.Coordinatrice du MDA, Maïga Ada Ouologuem a dévoilé le programme scientifique du MDA.

Des panels et des Keynotes étaient au programme scientifique du MDA.Les thèmes évoqués sont entre autres : « L’innovation numérique : les risques sur les systèmes IT et la protection des données personnelles » ;« E-Gouvernance : penser l’Administration malienne de Demain », « le digital dans l’avenir de la formation professionnelle et les résolutions pour une meilleure gouvernance » ; « le rôle de la mobilité dans l’impulsion du e-commerce ».

Mamadou TOGOLA

