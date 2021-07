Réseaux mobiles 5G : La révolution du numérique

Le nouveau livre de l’ingénieur Bakary Konimba Samaké intitulé ‘’Réseaux Mobiles 5 G’’ Architecture interface radio services procédures et qualités a été présenté le jeudi 1er juillet à la Maison de la presse. Il annonce l’avènement de la 5e génération numérique qui offrira plus de qualités et d’options.

Ce nouveau joyau de Bakary Konimba Samaké est un chef d’œuvre de 554 pages constitué de 7 chapitres, édité par la maison d’édition L’Harmattan. Il parle de l’avènement de la nouvelle génération numérique qui fait son entrée après le 2, 3 et 4 G. Le monde va bientôt accueillir le réseau mobile 5G qui pointe déjà à l’horizon et présent dans certains pays.

Un livre qui prépare chacun à hâter le pas pour rencontrer la vraie révolution technologique que la 5G offrira aux utilisateurs de l’internet. Souhaidou Coulibaly, représentant du ministre de la Communication, de l’Economie numérique et de la Modernisation de l’Administration, explique : « à la différence des générations présentes, la technologie 5G offrira aux usagers de l’internet une connectivité de grande capacité avec un débit élevé, la mise en œuvre d’applications telle que la réalité virtuelle et augmentée, l’amélioration considérable de la médecine, les objets connectés telle que les voitures. La technologie 5G transforme radicalement la manière dont les hommes et les femmes s’instruisent en générant de nouveaux paradigmes d’enseignement et d’apprentissage. S’ils sont bien maitrisés, ils peuvent contribuer à réduire la rigidité du système éducatif. Je vous demande d’accorder une attention particulière à l’utilisation de cet ouvrage. Ce livre traite le volet technique de la 5G dont les aspects d’une certaine expertise, intéressant à la fois le département de l’économie numérique et le département de l’enseignement supérieur ».

Ce nouveau bébé des librairies profite également à la télécommunication. « Depuis le début de ma carrière, j’ai commencé à enseigner parallèlement à l’ancien ENTP. Je produisais personnellement mes supports de cours aux étudiants car c’est plus facile de les expliquer et d’échanger avec eux. C’est à travers l’idée de fournir mes supports de cours que m’est venue l’idée d’écrire un livre pour élargir le champ d’échange. Enseigner c’est un échange, c’est donner et également recevoir. La 5G n’est pas mon premier essai, j’en ai fait deux autres sur la 2 et 3G. Malheureusement le temps de finir d’écrire ces deux réseaux s’étaient déjà fait une place donc elles n’étaient plus d’actualité. A travers ces essais, j’ai appris des leçons. La 5G est d’actualité et son importance est capitale dans le monde entier surtout à l’Afrique et le Mali en particulier. La 5G est une révolution générale. J’ai écrit ce livre pour que mes compatriotes s’intéressent à ce réseau et pouvoir fournir à mes jeunes frères un outil qui les permettra d’apprendre davantage sur cette technologie », explique l’auteur.

C’est un livre qui comporte des termes techniques destiné à un public bien déterminé qui offre une panoplie de services qui permettra de rivaliser avec l’occident.

Zeïnabou Fofana

