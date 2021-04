Télécommunications : Signature d’un partenariat entre SOGEM/OMVS et Envol Technology/Sonatel pour faciliter l’accès à Internet par les usagers des États membres

Le samedi 3 avril 2021, à Bamako, la SOGEM/OMVS et le Consortium ENVOL TECH/SONATEL ont signé une convention de partenariat afin de faciliter l’accès à internet pour les pays membres de l’OMVS. La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du ministre de la Communication et de l’Économie numérique, Dr. Hamadoun Touré, du haut représentant de l’OMVS, Hamed Diane Séméga etc.

Suite à un appel d’offre international, adjugé le 24 novembre 2020, les deux sociétés, la Société de Gestion de l’Énergie de Manantali (SOGEM) et le Consortium Envol Technology/Sonatel, ont signé un contrat de partenariat portant sur l’exploitation du Câble de Garde à Fibre Optique (CGFO) électrique de la SOGEM /OMVS, traversant le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, et à moyen terme la Guinée. Cela devrait faciliter la commercialisation des infrastructures alternatives de télécommunications transnationales en Afrique de l’ouest. « L’accord permettra de faciliter l’accès à l’internet par les usagers des États membres de l’OMVS, tant en terme tarifaire qu’en terme de territoire. »

En mettant les capacités excédentaires de son réseau de Fibre optique à la disposition des fournisseurs d’accès à internet des États membres, la SOGEM est fidèle au programme prioritaire des télécommunications de la CEDEAO qui vise le développement d’infrastructures régionales de télécommunications modernes et fiable à très haut débit. Selon le haut représentant de l’OMVS, Hamed Diane Séméga, qui a présidé la cérémonie, la capacité excédentaire disponible sur le réseau de câble de garde à Fibre Optique (CGFO) de la SOGEM permettra de connecter différents pays d’Afrique de l’Ouest entre eux et avec d’autres pays et en particulier, avec les câbles sous-marins de la côte ouest africaine. Il ajoutera que ces investissements de l’OMVS représentent une formidable opportunité et des enjeux importants pour contribuer au développement du secteur des télécommunications dans nos pays.

M.K.D

Commentaires via Facebook :