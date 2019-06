La Cour de justice de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) a désormais un nouveau président. Il s’agit du Magistrat malien, Daniel Amagoin TESSOUGUÉ élu par ses pairs le mardi 28 mai 2019. Il remplace à ce poste la juge Joséphine Suzanne Ebah/Touré. La cérémonie officielle d’installation a eu lieu le lundi 03 juin 2019, au cours d’une audience publique extraordinaire et solennelle, dans la salle d’audience de la Cour de Justice de l’UEMOA à Ouagadougou (Burkina Faso).

«Le juge Daniel Amagoin Téssougué remplace la juge Joséphine Suzanne Ebah/Touré dont le mandat de 3 ans est arrivé à terme. La cérémonie officielle d’installation a eu lieu le lundi 03 juin 2019, au cours d’une audience publique extraordinaire et solennelle, dans la salle d’audience de la Cour de Justice de l’UEMOA à Ouagadougou », rapporte l’Uemoa dans un communiqué de presse. Le document indique que la cérémonie a enregistré la présence de plusieurs autorités judiciaires du Burkina Faso, notamment des présidents de la Cour Constitutionnelle, de la Cour des Comptes, du ministre de la Justice, Garde des Sceaux du Burkina Faso ainsi que de plusieurs Commissaires de l’UEMOA. A noter que la Cour de Justice de l’UEMOA est composée de huit membres, nommés pour un mandat de six ans renouvelable, par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA. Les membres de la cour désignent en leur sein, pour trois ans, le Président et répartissent entre eux les fonctions de juges (5) et d’Avocats Généraux (2). Né le 10 décembre 1958 à SANGHA (Mali), le Magistrat, Daniel Amagoin Téssougué, a été nommé le 20 mai 2016 par Acte Additionnel n°05/2016 de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA, juge à la Cour de Justice de l’Union au titre de la République du Mali. Le Président de la Cour de justice de l’UEMOA, Daniel A Téssougué est détenteur d’un doctorat en droit privé de l’université Robert Schuman de Strasbourg (France). Magistrat de grade exceptionnel, Daniel A Téssougué a une carrière très riche. En 1985, il est auditeur de justice ; puis Juge d’instruction de 1987 à 1991. De 1991 à1992, il est Président du tribunal du travail, Juge au siège ; Substitut du Procureur de la République de Bamako en Commune 1 de Bamako (1992-1993). De 1993 à 1994, il est Conseiller Technique au Ministère de la Justice. Daniel Téssougué était le Contrôleur d’Etat à la Présidence de la République de 1994 à 1996. En 1996, il fut Directeur national adjoint des affaires judiciaires et du sceau. En 1997, il était le Procureur de la République commune VI (Bamako); Chef de Cabinet au Ministère de la Justice de 1997 à Avril 2000. De Juillet 2001 à janvier 2004, Daniel A Téssougué est Inspecteur des Services Judiciaires. En 2004, il est Secrétaire Général du Ministère de la Justice. De Mars 2005 à décembre 2008, il est membre du Bureau du Vérificateur Général. De février 2010 à septembre 2012, il est Inspecteur des services judiciaires. D’Octobre 2012 à Janvier 2016, Daniel A Téssougué est le Procureur Général près la cour d’appel de Bamako. Auteur de plusieurs articles juridiques et coauteur d’ouvrages collectifs tel que : Droit et politique, la circulation internationale des modèles en question, 2014. Comme loisir, Daniel Amagoin Téssougué aime la lecture, l’écriture et le sport.

Aguibou Sogodogo

