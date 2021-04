UEMOA : L’ancien ministre Lassine Bouaré nommé commissaire pour le Mali

La commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) a été renouvelé hier. Les 8 pays membres de l’organisation sous régionale ont chacun proposé un nom et pour le Mali, c’est l’ancien ministre Lassine Bouaré qui est désormais le commissaire pour le Mali. Une nomination justifiée pour ce cadre émérite.

Dans un communiqué daté d’hier mercredi 14 avril 2021, le Président de la commission de l’UEMOA Abdallah Boureima informait de la nomination des nouveaux membres de la Commission de l’UEMOA. Il s’agit de : Monsieur Jonas GBIAN, au titre de la République du Bénin ; Monsieur Filiga Michel SAWADOGO, au titre du Burkina Faso ; Monsieur Paul Koffi KOFFI, au titre de la République de Côte d’Ivoire ; Monsieur MamadùSerifo JAQUITE, au titre de la République de Guinée-Bissau ; Monsieur Lassine BOUARE, au titre de la République du Mali ; Monsieur Mahamadou GADO, au titre de la République du Niger ; Monsieur Abdoulaye DIOP, au titre de la République du Sénégal ; Monsieur Kako NUBUKPO, au titre de la république du Togo. Il faut rappeler que Lassine Bouaré remplace à ce poste l’ancienne ministre des finances Mme Bouaré Fily Sissoko. Notre pays à eu le privilège de présider cette commission de l’UEMOA par l’ancien ministre des finances Feu Soumaila Cissé lors de la mandature 2004- 2011.

Qui est LassineBouaré ?

Né dans la région de Segou, Après des études secondaires au lycée de Markala, Lassine Bouaré poursuit des études supérieures à l’École nationale d’administration publique de Rabat au Maroc entre 1978 à 1986 où il obtient une maîtrise en cycle normal en 1983 et un diplôme de 3e cycle en 1986. Entre 2001 et 2002, il suit des études à l’École nationale d’administration de ParisHYPERLINK “https://fr.wikipedia.org/wiki/Lassine_Bouar%C3%A9″1.

Lassine Bouaré exerce dans un premier temps à la direction nationale des industries (1989-1990), puis au Commissariat à la réforme administrative entre 1990 et 1994. Il exerce ensuite en qualité de Chef de la Cellule de développement à la Mission de décentralisation et des réformes institutionnelles. De 2000 à 2001, il est conseiller technique au ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales chargé des questions de décentralisation et de développement local. En 2002, il est nommé conseiller technique à la Présidence de la République pour gérer les questions de politique et gouvernance, poste qu’il occupe jusqu’en 20031.

Lassine Bouaré a dirigé l’Institut national de prévoyance sociale (INPS) de 2003 à 2009, jusqu’à son entrée au gouvernement.

Le 9 avril 2009 le président Amadou HYPERLINK “https://fr.wikipedia.org/wiki/Amadou_Toumani_Tour%C3%A9″ToumaniHYPERLINK “https://fr.wikipedia.org/wiki/Amadou_Toumani_Tour%C3%A9” Touré le nomme ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des Finances chargé du budget dans le gouvernement remanié de Modibo SidibéHYPERLINK “https://fr.wikipedia.org/wiki/Lassine_Bouar%C3%A9″2. Le 6 avril 2011 il est nommé ministre de l’Économie et des Finances dans le gouvernement de Gouvernement de HYPERLINK “https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_de_Ciss%C3%A9_Mariam_Ka%C3%AFdama_Sidib%C3%A9″CisséHYPERLINK “https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_de_Ciss%C3%A9_Mariam_Ka%C3%AFdama_Sidib%C3%A9” Mariam HYPERLINK “https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_de_Ciss%C3%A9_Mariam_Ka%C3%AFdama_Sidib%C3%A9″KaïdamaHYPERLINK “https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernement_de_Ciss%C3%A9_Mariam_Ka%C3%AFdama_Sidib%C3%A9” Sidibé

Le 5 mai 2019, il signe encore son entrée au gouvernement comme ministre de la cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale dans le gouvernement Boubou Cissé.

Oumar Baba TRAORE

