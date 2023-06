Un des combats de l’UNTM vient d’aboutir à travers la relance des activités de la Compagnie Malienne des Textiles (COMATEX). Après son adoption par le Conseil des ministres, le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2023-013/PT-RM du 16 mars 2023 portant création de la COMATEX-SA a été approuvé le lundi 29 mai dernier par le Conseil national de Transition (CNT) à l’unanimité des conseillers présents. Ce texte porte essentiellement sur le plan de relance de ce fleuron de notre économie nationale. L’objectif principal de cette relance est de sauvegarder les emplois.

Depuis quelques années, l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) se bat pour la relance de la COMATEX-Sa et de l’UMPP. Ces revendications occupaient une place importante dans le cahier de charges de la Centrale syndicale et au centre des négociations entre le Gouvernement, le CNPM et l’UNTM. Lors des dernières assises du Conseil central tenues le 30 mai dernier, les délégués, considérant que la COMATEX et l’UMPP sont des fiertés nationales, ont recommandé au Bureau Exécutif d’entreprendre toutes actions utiles pour le retour immédiat de ces sociétés dans le portefeuille national.

Aujourd’hui, les plus hautes autorités de la Transition sont déterminées à remettre à flot la Compagnie malienne des textiles (COMATEX) et l’Usine malienne de produits pharmaceutiques (UMPP). Elles affichent clairement leurs ambitions pour le redémarrage des activités de ces deux fleurons de l’industrie nationale.

Pour cela, une série de mesures est prévue pour assurer son équilibre aussi bien sur le plan commercial que dans la gestion Financière. Après son adoption par le conseil des ministres, le projet de loi portant ratification de l’ordonnance n°2023-013/PT-RM du 16 mars 2023 portant création de la COMATEX-SA a été approuvé le lundi 29 mai dernier par le Conseil national de Transition (CNT) à l’unanimité des conseillers présents. Ce texte porte essentiellement sur le plan de relance de ce fleuron de notre économie nationale.

Afin de préserver les emplois et compte tenu de la position stratégique de la société pour le développement économique du pays en général, et de la région de Ségou en particulier, le gouvernement a opté pour le redressement judiciaire. A cet effet, le ministère de l’Économie et des Finances a, en rapport avec celui de l’Industrie et du Commerce, entrepris des actions prioritaires, notamment la soumission d’une communication verbale au conseil des ministres en novembre 2021 avec un plan de relance pour permettre à la société de faire face aux difficultés.

Ces efforts fournis par le gouvernement de Transition ont permis de faire homologuer un concordat par le Tribunal du commerce de Bamako en son audience du 11 janvier 2023.

Pour la mise en œuvre du plan de relance approuvé par le tribunal, il est apparu nécessaire de prendre une mesure législative pour permettre à l’État d’être l’unique actionnaire de la Compagnie constituée en Société anonyme (SA), d’adapter les statuts à la forme de société anonyme dont le capital est entièrement détenu par l’État, d’étendre son objet en vue de lui permettre d’être plus compétitive.

Il s’agit également de conformer les nombreuses clauses statutaires aux dispositions impératives de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du Groupement d’intérêt économique (Auscgie). Et d’adapter les statuts à certaines innovations du traité relatif à l’Organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique (Ohada) et aux pratiques de bonne gouvernance.

Le montant des dettes de la COMATEX-SA est de 8,651 milliards de Fcfa au 31 décembre 2019. Ce montant compte un passif financier de 2,08 milliards de Fcfa à la Covec Beijing et 1,35 milliard de Fcfa dû à la Banque de développement du Mali (BDM-SA).

Il inclut un passif d’exploitation de 2,601 milliards de Fcfa à la société Soyatt, 708,134 millions à la CMDT, 97,317 millions de Fcfa à EDM-SA, 13,518 millions de Fcfa à la Sotelma. Le passif social est de 921 millions de Fcfa de droits réclamés par les travailleurs et 880,654 millions de Fcfa de dettes fiscales.

Les négociations avec la Covec ont abouti à la cession de la COMATEX au franc symbolique y compris leur dette, soit 2,080 milliards de Fcfa. En déduisant cette somme, le montant réel des dettes de la société sera de 6,571 milliards de Fcfa.

Au plan de la gouvernance, il sera procédé au remplacement des dirigeants de la société à qui, des missions spécifiques seront assignées notamment la relance des activités, la maîtrise des charges, la maintenance des équipements, la bonne gouvernance, etc. Au plan de l’équilibre d’exploitation, la société devra retrouver son équilibre en assurant une bonne maitrise des charges d’exploitation.

Au plan de la promotion commerciale et de l’engagement politique, le ministère de l’Économie et des Finances entamera des discussions avec les structures concernées pour estimer les intentions de commandes publiques auprès de la COMATEX relatives aux évènements (8 mars, rentrée scolaire, fête de l’Armée, 1er mai, Panafricaine des femmes, Journée des paysans, etc.). Aussi, il négociera avec la CMDT les subventions sur les livraisons de coton à la COMATEX et paiera les frais nécessaires à l’entretien et à la relance des machines.

Aussi, le ministre de l’Économie et des Finances s’est engagé à apurer le passif de la COMATEX dans une période de 2 ans. Les dépenses urgentes à prendre en charge en plus d’une partie de la dette sociale sont celles relatives à la relance effective de l’usine. Entre autres, l’acquisition de groupe électrogène de 250 Kva, les charges de démarrage (entretien des machines), l’achat de consommables (pièces détachées, colorants…), l’achat de coton, l’achat de carburant et le paiement des factures d’électricité. Le montant cumulé nécessaire pour la reprise s’est élevé en 2022 à 722 millions de Fcfa y compris la prise en charge de la 2ème tranche de la dette sociale qui fait 200 millions de Fcfa.

Pour assurer la pérennité des activités de la COMATEX, le gouvernement s’engage à mettre en œuvre un plan de promotion commerciale. L’objectif assigné à la nouvelle direction de la société est une production à hauteur de 100% des capacités pour des ventes de 100% de ces productions, soit un chiffre d’affaires de plus de 11 milliards de Fcfa.

À cet effet, le gouvernement a déjà préparé un protocole avec la CMDT pour permettre à la COMATEX de bénéficier d’une décote sur les achats de coton. Egalement, le gouvernement a préparé un contrat de performance qui sera signé avec la nouvelle équipe. Ce n’est pas tout. Un comité de suivi de la mise en œuvre de ce contrat de performance sera mis en place. Avec un tel niveau de surveillance, le gouvernement est convaincu que les erreurs qui ont conduit à la faillite de la COMATEX ne seront plus répétées. L’objectif principal de cette relance est de sauvegarder les emplois.

Y. Sangaré

Commentaires via Facebook :