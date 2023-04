Forces armées maliennes : Nouveaux équipements, nouvelles capacités de combat

Acquis exclusivement sur le budget national, ces équipements et matériels sont composés de véhicules blindés à roue 4×4 de type VP11, tourelle fermée et équipée de mitrailleuse de 12,7 mm, de véhicules tactiques de combat (KIA et Toyota), des camions logistiques (citerne à eau, citerne à carburant et camions d’allègement)

Les Forces armées maliennes (FAMa) viennent encore d’être dotées d’équipements et matériels pour continuer à sécuriser efficacement le territoire national. Ces nouvelles dotations ont été remises hier à Kati par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. C’était en présence du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, du président du Conseil national de Transition (CNT), le colonel Malick Diaw et de plusieurs membres du gouvernement, notamment le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le colonel Sadio Camara.

Acquis exclusivement sur le budget national, ces équipements et matériels sont composés de véhicules blindés à roue 4×4 de type VP11, tourelle fermée et équipée de mitrailleuse de 12,7 mm. Ces moyens roulants «polyvalents» peuvent être à la fois utilisés par les unités d’infanterie ou de l’arme blindée de la cavalerie, selon la configuration adoptée.

S’y ajoutent des véhicules blindés à roue 4×4 de type Guardian extrême et des véhicules 4×4 de type CS/VP11 tout terrain, dotés de mitrailleuse de 12,7 mm spécifique pour les unités spécialisées comme les forces spéciales. Des BRDM-2, BTR-60 et BTR-70 modernisés, des véhicules tactiques de combat (KIA et Toyota), des camions logistiques (citerne à eau, citerne à carburant et camions d’allègement) font également partie des acquisitions. De même que des ambulances médicalisées, des armes individuelles et collectives, des équipements de protection individuelle du combattant.

Pour le ministre de la Défense et des Anciens combattants, ces matériels, avec des technologies de pointe, et dont «la maintenance a déjà été réfléchie en amont», répondent au souci du commandement militaire d’assurer une efficacité opérationnelle tout en ayant le souci de la protection des hommes. L’acquisition de ces nouveaux équipements s’inscrit dans la continuité des efforts «significatifs» consentis par les autorités pour doter notre pays d’un outil de défense professionnel, efficace et adapté aux besoins. Il s’agit spécifiquement de l’opérationnalisation des 19 Groupements tactiques interarmes (Gtia) en cours de constitution pour assurer la sécurité de notre territoire et de nos populations pour les années à venir.

ENGAGEMENT COMMUN- Le colonel Sadio Camara a rappelé qu’à l’instar de certains pays de la bande sahélo-saharienne, le Mali est fortement frappé par le terrorisme, la criminalité organisée, l’insécurité et le banditisme depuis plus d’une décennie. À cette crise s’ajoute une politique «injuste» et «hypocrite» de certains pays, visant à isoler le Mali et à le maintenir dans un état de vulnérabilité, de faiblesse et de dépendance.

Au regard de ce lamentable constat, a invité le ministre en charge de la Défense, il revient à la génération actuelle, particulièrement à cette jeunesse malienne consciente et éveillée, de se battre pour redonner à la Nation toute sa gloire et sa dignité d’antan. Et ce, a ajouté le colonel Sadio Camara, afin de ne pas sombrer collectivement dans l’abîme de l’histoire. Il dira que c’est ce sens des responsabilités qui a animé la conception du Plan d’action gouvernemental, présenté par le Premier ministre au CNT qui l’a approuvé, pour initier un processus global de refondation du Mali. Cela, tout en reconnaissant le caractère prioritaire de la sécurité dans ce processus.

Les FAMa, dans l’accomplissement de leur mission régalienne de sauvegarde de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de notre pays, se battent nuit et jour avec une foi, une ardeur, un courage et un dévouement qui imposent l’admiration et le respect de tous. Galvanisées par le soutien de toute une Nation, nos forces remportent des victoires notoires, infligent de lourdes pertes aux terroristes et aux bandits armés de plus en plus fébriles.

Elles s’emparent des positions et bases logistiques, et surtout créent pour les braves populations les conditions d’une normalisation de la vie économique, sociale et culturelle. Il appartient, donc désormais, au vaillant et digne peuple malien de s’unir autour de l’essentiel et de faire bloc contre la barbarie du terrorisme et de l’obscurantisme, a exhorté le ministre Camara qui ajoutera que c’est tous ensemble, main dans la main, que « nous vaincrons et maintiendrons la stabilité, gage de tout développement et de toute prospérité de notre chère patrie ».

En effet, cet engagement commun a été magnifié le 14 janvier 2022, date dédiée désormais à la Journée de la souveraineté retrouvée dans notre pays. L’esprit de cette journée continue de vivre et de s’amplifier, comme on l’a vu le 22 juillet dernier lors de l’attaque qui a visé la garnison de Kati. Cet esprit vient d’être une nouvelle fois démontré par le peuple à Sévaré, en fournissant des renseignements précieux permettant de déjouer une attaque d’envergure contre nos forces et nos populations.

Il convient de souligner qu’en plus de ces équipements militaires, un lot de moyens roulants a été offert gracieusement à l’Armée par un citoyen au sens patriotique élevé. Il s’agit de trois bus de 55 places, deux camions ateliers équipés et un camion-citerne de 18 mètres cubes. Le ministre en charge de la Défense a remercié toutes les bonnes volontés qui viennent en appui à nos militaires.

OPÉRATION «TILE KURA». Ces équipements seront d’une grande utilité dans la lutte contre le terrorisme. Ce mal qui affecte notre pays depuis plus d’une décennie. Lors de son discours à la Nation à l’occasion du 62è anniversaire de l’Armée, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, avait souligné que la lutte contre le terrorisme était un combat multiforme et de longue haleine. «Notre souci primordial a toujours été de disposer d’un outil de défense à hauteur de la menace. Cela requiert une politique de défense courageuse et proactive. Fort heureusement, nous nous y attelons depuis le 20 août 2020.

Les résultats qui en découlent de plus en plus, sont encourageants au regard du dévouement des hommes engagés sur les théâtres d’opérations», avait fait remarquer le chef de l’État, ajoutant que plutôt que de subir, les Forces de défense et de sécurité s’inscrivent dans une dynamique de reprise d’initiatives tout en renversant significativement les rapports de force.

Dans la foulée, le président Goïta a annoncé une autre opération d’envergure, dénommée «Tilé Kura». «En plus de la consolidation des acquis de l’opération «Kèlètigui», cette nouvelle opération dénommée «Tilé Kura» s’inscrira dans la dynamique de sécurisation de la tenue du référendum ainsi que des élections générales à venir», avait-il précisé.

Le chef suprême des Armées a saisi l’occasion pour rappeler qu’en plus de l’acquisition des avions de chasse de type Su-25 et L-39 Albatros, la flotte de l’Armée malienne a été renforcée par des hélicoptères de types Mi- 35, Mi-24, Mi-8, Mi-171 et d’un avion de transport multi rôles de type CASA C-295. S’y ajoutent des radars de surveillance du territoire, des moyens de défense sol-air et des drones de type Bayraktar TB2 pour davantage renforcer les capacités des Forces armées maliennes (FAMa) engagées dans une guerre sans merci contre les groupes armés terroristes.

Il faut rappeler que cette remise de matériels a été précédée, il y a quelques mois, de celle de plusieurs hélicoptères de combat et de drones de surveillance aux Forces armées maliennes. Certainement d’autres vont suivre encore et encore.

