Offensive militaire au nord du Mali : L’armée malienne à Anéfis après dix ans d’absence

Le samedi 7 octobre 2023, dans un communiqué, l’armée malienne a annoncé le contrôle total de la ville d’Anéfis après dix ans d’absence. Ce come-back à Anéfis est une étape importante vers Kidal, bastion des ex-rebelles sécessionnistes.

Lundi 2 octobre vers l’aube, un convoi de l’armée malienne est parti de Gao avec pour mission de s’installer dans la région de Kidal, dans le cadre du désengagement des troupes onusiennes afin d’occuper les camps de la Minusma qui seront rétrocédés aux autorités maliennes.

Après une semaine de trajet et malgré les violents combats qui se sont produits sur le chemin entre les FAMa et les groupes armés de la CMA, l’armée malienne a fait son come-back à Anéfis et a repris le contrôle total de la ville, située à 110 km de Kidal.

Et c’est dans un communiqué que l’armée malienne a fait cette annonce ce samedi 7 octobre 2023. “Les FAMa ont pris tôt ce samedi matin, le contrôle total de la ville d’Anéfis. Les évaluations sont en cours”, peut-on lire dans le communiqué. Nous appelons les populations au calme. Tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens”, poursuit le texte.

Au sein de l’opinion malienne, cette annonce de la prise totale de la ville d’Anéfis a créé un sentiment d’enthousiasme et un soutien sans faille aux Forces armées maliennes qui luttent pour recouvrir l’ensemble du territoire national au péril de leur vie.

Le 21 mai 2014, les forces rebelles du MNLA, du HCUA et du MAA ont chassé l’armée malienne de la ville de Kidal lors de la troisième bataille de Kidal. L’armée malienne s’est repliée sur la ville de Gao et abandonnait au passage Anéfis qu’elle avait conquise le 5 juin 2013 lors de la deuxième bataille éponyme. Dès le soir du 21 mai, les rebelles du MNLA prenaient le contrôle d’Anéfis jusqu’à ce samedi matin.

Cette nouvelle offensive militaire sur les bases de la CMA dans la région de Kidal, surtout la prise d’Anéfis constitue un tournant majeur après une décennie de conflit, alors que les attaques des groupes séparatistes et des jihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), affilié à Al-Qaïda, se multiplient contre les camps de l’armée malienne dans le Nord et le Centre du pays.

Ousmane Mahamane

