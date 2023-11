Ciné tour : Des images contre les VBG

Dans le cadre du projet Ciné-tour 2023, la maison de production Kabako prod en collaboration avec le Secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre (SP- CNLP) a organisé un espace de sensibilisation avec des élèves sur l’impact de la prolifération des APLC dans la multiplication des cas de VBG en milieu scolaire, le samedi 11 novembre 2023 à l’école fondamentale de Sebenicoro II.

«L’impact de la prolifération des armes légères et de petit calibre dans la multiplication des cas de violences basées sur le genre (VBG) en milieu scolaire » était le thème de la 2e édition du projet «Ciné tour». Ce thème a été retenu pour sensibiliser et informer les élèves, les parents d’élèves ainsi que les acteurs de l’éducation nationale sur les risques de l’utilisation des armes en milieu scolaire et universitaire au Mali.

Pour Alhassane Coulibaly, de «Kabako Prod», de plus en plus, les écoles fondamentales deviennent des lieux d’utilisation des armes légères et de petit calibre ainsi qu’un facteur des VBG. Au-delà, affirme-t-il, dans certaines écoles, les élèves ont pris la mauvaise habitude de créer des zones rouge interdite à l’administration, aux professeurs et même à d’autres élèves.

En tant que conseillère pour la protection des femmes et des enfants contre les VBG, et marraine de cette rencontre, Rose Bouzaid a expliqué que la circulation des armes légères est cause de violences faites aux femmes et aux filles, notamment en milieu scolaire, à cause de la circulation incontrôlée des armes légères et de petits calibres.

De son côté, Abdramane Maïga, chef du bureau national de la lutte contre la prolifération, a précisé que la lutte contre les violences basées sur le genre passe avant tout par la sensibilisation et l’éducation. Aussi, a-t-il demandé aux pouvoirs publics d’empêcher la circulation de ces armes, de renforcer les contrôles aux frontières, d’appliquer strictement les lois sur les armes et de mener des campagnes de sensibilisation périodiques à la collecte et à la destruction des armes illégales.

« Ciné Tour » est un projet visant à sensibiliser et à informer les jeunes, garçons et filles, sur leur sécurité en milieu scolaire les dangers de certains comportements en milieu scolaire. Il est un cadre d’échange, de discussion, de sensibilisation et d’information des jeunes sur des sujets considérés comme tabous dans notre société.

Siguéta Salimata Dembélé

