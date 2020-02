La Maison d’éditions L’Harmattan-Mali dispose désormais d’une nouvelle librairie dans le quartier des affaires d’Hamdallaye ACI 2000. Elle a été officiellement inaugurée le jeudi 20 février dernier en présence de plusieurs personnalités politiques et des écrivains.

Vulgariser le livre en le rendant accessible à tous, telle est la mission que se fixe L’Harmattan-Mali d’où l’ouverture de cette nouvelle librairie. La cérémonie d’ouverture officielle de cette librairie dans de quartier de l’ACI 2000 à l’immeuble Jean Marie Cissé a réuni des personnalités politiques et écrivains, notamment l’ancien Premier ministre, Moussa Mara ; l’ancien ministre de l’Artisanat et du tourisme, N’Diaye Bah ; Cheick Oumar Sylla, fondateur de L’Harmattan-Mali ; Patrice Dembélé, l’administrateur général de l’immeuble Jean Marie Cissé ; ainsi qu’Amadou Touré, président de l’Association des libraires maliens.

Dans son mot de bienvenue, le fondateur de l’Harmattan-Mali, Cheick Oumar Sylla, a salué la présence des personnalités qui ont bien voulu honorer cette cérémonie de leur présence. “Nous remercions L’Harmattan-Paris qui est la maison mère de tous les Harmattans qui soufflent depuis fort longtemps sur l’Afrique, à travers ses représentants un peu partout en Afrique”, explique-t-il. Selon lui, L’Harmattan-Mali a connu deux phases dans son évolution. “Nous avons d’abord créé une maison d’édition de droit malien ou L’Harmattan-Mali et nous avons créé cette librairie qui est un espace ouvert qui permettra à tous ceux qui veulent acheter ou commander des livres d’y passer”, ajoute-t-il.

L’ancien Premier ministre et auteur prolifique avec déjà 6 ouvrages sur le marché du livre, Moussa Mara, s’est dit très content et honoré d’être invité à l’ouverture de cette nouvelle librairie. “Quand je vous regarde éditeurs de livres au Mali, vous me faites un peu pitié car je me demande comment vous les professionnels de l’édition vous gagnez votre vie dans ce métier dans notre pays”, confie-t-il. Selon lui, il a pu publier 6 livres et à chacune de ses publications il se rend compte des difficultés dans lesquelles se trouvent ceux qui sont dans le métier du livre au Mali. “C’est un milieu très précaire qui n’est malheureusement pas assez accompagné par nos autorités “, remarque le président du parti Yelema et d’ajouter que : ” C’est un secteur qui nécessite de la passion et je suis sûr que c’est cette passion qui vous anime tous dans ce domaine au Mali. Je vous encourage de garder la foi et vous armer de la bonne volonté pour le rayonnement du livre au Mali. Je souhaite bon vent à L’Harmattan-Mali et à sa nouvelle librairie”. Pour conclure, il dira : “Peut-être que je ferais ma prochaine édition sous votre dédicace.”

Dans son intervention, la responsable de la nouvelle librairie L’Harmattan-Mali, Mme Kébé Bintou Coulibaly, n’a pas manqué de demander de l’accompagnement de tous les Maliens dans cette immense tâche de promotion et de diffusion de livres. Elle estime que cette librairie ne contient pas uniquement les œuvres éditées par L’Harmattan, mais de l’ensemble des éditeurs du Mali et d’ailleurs.

A noter que la cérémonie a été agrémentée par la prestation de l’humoriste-comédien “IBK Junior” qui a imité de grandes personnalités politiques comme le président Ibrahim Boubacar Kéita (IBK), Soumaila Cissé, chef de file de l’opposition malienne, Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien ainsi que qu’Alpha Condé, président de la Guinée Conakry. Youssouf KONE

Commentaires via Facebook :