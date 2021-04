Festival international bobo (Bwa) du 25 au 29 mai 2021 : Conférence, expositions, sorties de masques… au menu de la première édition

Les organisateurs du festival international Bobo (Bwa) étaient le weekend dernier face à la presse pour dévoiler aux hommes de médias les grandes lignes de ce rendez-vous culturel prévu du 25 au 29 mai 2021 à la Place du cinquantenaire de Bamako.

nitié par l’Association des jeunes pour le développement humanitaire (Ajmdh), le Festival international Bwa (Fibwa) se veut, selon les organisateurs, un espace de promotion de la culture Bwa.

Pour Aboubacar Diawara, directeur du festival, non moins président de l’Association des Jeunes du Mali pour le Développement Humanitaire (Ajmdh), cette première édition considérée comme un voyage à la source sera riche et variée en termes d’activités.

Ainsi si le thème principal du festival sera : “Culture et réconciliation nationale : Place des valeurs sociétales dans la gestion des questions identitaires, dans le processus de la paix et de la réconciliation nationale”. Mais plusieurs autres sous -thèmes seront développés par d’éminents conférenciers. “En plus des conférences, il y aura des séances de lutte traditionnelle, des sorties de masques bwa, des danses, de la gastronomie, des défilés de mode…”, a ajouté le directeur du festival.

Pour sa part, le président de la Commission national d’organisation du festival, Michel Zerbo, d’expliquer que cette manifestation culturelle sera surtout un tremplin pour les jeunes loin du pays bwa de venir à la découverte de leur tradition. Du représentant du président de la Transition, Samir Nama, à celui de la ministre de la Culture de l’artisanat et du tourisme, Alamouta Danioko, tous ont réaffirmé leur soutien à cette initiative. “Le Président a tenu que je réaffirme aux organisateurs ses encouragements et ses bénédictions pour la réussite de cette première édition”, a soutenu Samir Nama. De son côté, le représentant de la ministre de la Culture de l’artisanat et du tourisme a aussi réitéré le soutien de leur département.

A noter qu’en plus des artistes nationaux Bwa et de diverses ethnies, plusieurs autres artistes viendront des pays voisins.

Le président d’honneur de l’Amjdh, Samtefo Maxime Dackouo, a profité de cette occasion pour inviter toutes la communauté et ses compatriotes à s’investir pour que la fête soit belle.

Kassoum THERA

