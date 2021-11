Le Café des arts du Palais de la culture Amadou Hampâté Ba a servi de cadre, le jeudi 25 novembre 2021, à la conférence de presse des acteurs, partenaires du film Djoko. Koman Diabaté, comédien, réalisateur, animateur, présentateur télé, acteur principal du film, Kassim Soumano dit « Bah », Nouhoum Cissé réalisateur du film « Djoko », comportement en français, Amadou Samaké, cherifla TV, qui est coproducteur du film Djoko, ont annoncé à l’occasion à la presse deux informations majeures. La première porte sur le lancement officiel du film Djoko qui se déroule depuis près de deux ans sur Cherifla TV, le 7 janvier 2022, notamment au Cinéma Babemba. La seconde et importante information a trait à la dédicace du film qui se déroulera le 8 janvier 2022 au Palais de la culture Amadou Hampâté Ba.

En effet, dit Koman Diabaté, le film Djoko est mon premier film série. Il est toujours en production de la seconde saison qui parle d’éducation, de valeurs humaines et de combats pour le respect de la différence et l’épanouissement de la personne en situation de déficience. Djoko, ajoute Koman Diabaté, s’inscrit dans un esprit et une qualité de sélection des films particulièrement intéressante. Comment est venue l’idée de réaliser « Suite à mes sketchs sur les réseaux sociaux que Cherifla Tv a trouvé éducatif et qui vont avec sa vision, j’ai été appelé un jour par Amadou Samaké de Cherifla TV pour me proposer d’aller plus loin dans ce travail éducatif pour produire sur sa chaîne. Séance tenante, j’ai accepté. Car j’avais aussi l’idée d’approcher Cherifla TV pour lui proposer la même chose. Depuis on a lancé le projet et nous sommes à plus de 200 épisodes aujourd’hui produits sur cette chaîne au bonheur des téléspectateurs. Je remercie et félicite Cherifla TV pour sa promptitude et les autres collaborateurs, notamment Moro production (producteur), les amis comédiens, le réalisateur, notre sponsor, société Aminat Konaté, etc. pour avoir cru en moi et à mes collègues », a déclaré avec satisfaction Koman Diabaté. Pour terminer, il a promis que la série va continuer tant que les problèmes maliens existeront. «Nous sommes à plus de 200 épisodes à ce jour. Je ne sais pas quand Djoko va prendre fin. Parce que tant que les problèmes maliens continueront, il va continuer», promet Koman Diabaté.

Pour terminer, il dit : « Djoko est une série riche d’une grande diversité tant sur le plan éducatif, culturel, religieux que traditionnel met en lumière certains usagers intéressants et l’instrumentalisation de cette diversité traditionnelle, nuisant à la cohésion sociale. Djoko, en français veut dire comportement, c’est un court métrage de 15 minutes par épisode. Avec plus de 200 épisodes aujourd’hui, Djoko nous parle du comportement actuel de la société malienne, notamment et l’Afrique en général.

Dans cette série, une analyse est faite du comportement dans les épisodes précédents et récents. Par le biais de la série Djoko, le producteur nous propose des solutions d’une forme de perception locale du comportement social. Les interprétations du comportement dans la série Djoko rejoignent celles de la population qu’elles veulent représenter : les sans voix, les sans pouvoirs et éviter les mauvais comportements familiaux et nous interpellent à la cohésion sociale. Djoko reflète les traditions et coutumes, nous apprend le savoir vivre des valeurs culturelles, traditionnelles et coutumières de notre pays, le Mali. Le but est de promouvoir un éveil des consciences auprès des populations.»

Amadou Samaké de Cherifla TV s’est réjoui de son rôle de coproducteur dans ce film qui contribue activement à l’avancement de la culture malienne et à dégager une image positive du Mali. Il a promis le soutien et l’accompagnement de Cherifla TV aux côtés des acteurs pour continuer à jouer pleinement leur rôle d’éducation, de conscientisation des populations pour que le Mali retrouve ses valeurs culturelles.

Hadama B. Fofana

