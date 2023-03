Récompense du mérite : Andogoly Guindo élevé au rang d’officier de l’Ordre de l’Etalon

En marge de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de télévision de Ouagadougou, Andogoly Guindo, notre ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, a été élevé au rang d’officier de l’Ordre de l’Etalon par son homologue burkinabé, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, le vendredi 3 mars 2023. Il a été décoré pour ses efforts pour la réussite de la 28e édition du Fespaco dont le Mali était l’invité d’honneur.

Dans son intervention, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, a expliqué que le pays invité d’honneur à cette 28e édition du Fespaco, le Mali, à travers son gouvernement, a répondu présent pour exprimer sa solidarité vis-à-vis du Burkina Faso.

“La réussite de cette 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, c’est une réussite commune et nous avons tenu à exprimer cette reconnaissance et je pense que c’est un grand moment de fraternité, c’est un grand moment d’amitié qui vient s’ajouter à une longue histoire de forte collaboration entre le Burkina et le Mali”, a-t-il précisé.

Pour Andogoly Guindo, recevoir cette distinction est un honneur qui va au-delà de sa personne. “Cette distinction traduit l’amitié, les excellentes relations de voisinage qui existent entre la République du Mali et le Burkina Faso, des pays que la nature même a uni à travers la géographie, à travers l’histoire, et à travers la culture. Une fois encore, je remercie les autorités de la transition du Burkina Faso pour cette marque de reconnaissance”, a-t-il laissé entendre.

Gala de remise des prix spéciaux FESPACO-2023 :

La belle moisson du Mali avec 4 prix et une mention spéciale

Le comité national d’organisation de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco), a procédé le vendredi 3 mars dernier, au Théâtre national Koamba Lankoandé de Ouagadougou, à la remise des prix spéciaux du festival. En cette circonstance, le Mali, pays invité d’honneur, a réalisé une belle moisson avec 4 prix et une mention spéciale des membres du jury.

La cérémonie de remise était présidée par Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme du Burkina Faso, en présence d’Andogoly Guindo, ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Mme Françoise Remarck, ministre de la Culture de la Côte d’Ivoire, ainsi que plusieurs membres du comité national d’organisation du Fespaco.

Au total, ce sont une vingtaine de prix spéciaux qui ont été décernés pour une valeur de 120 millions de FCFA. Le Niger et le Burkina Faso se sont taillés la part du lion. Quant au Mali, il s’est offert 4 prix et une mention spéciale des membres du jury.

Ainsi, le prix spécial Laafi La Boumbou d’une valeur de 5 millions de F CFA a été décerné au film “Sira”, la Route de Fousseyni Maïga, l’actuel directeur du Centre national de la cinématographie du Mali (CNCM).

Le prix du court-métrage documentaire (prix spécial Uémoa), également d’une valeur de 5 millions de FCFA, a été remporté par le jeune réalisateur Mohamed Dayfour Diawara pour son film “les Cavaliers de Tonka”, tandis que Dramane Minta s’adjugeait le prix du meilleur film d’animation d’une valeur de 2 millions de F CFA avec “Paya et Koulou”.

Le jeune réalisateur Boubacar Oumar Gakou a reçu le prix Clap-clap de l’atelier Yennenga postproduction avec son film documentaire “Klema” et enfin le jury de la section série de télévision a décerné une mention spéciale au film “Fanga” du Fousseyni Maïga pour la qualité de la série.

Avec cette performance, nous pouvons dire que le Mali a fait une belle moisson au cours de cette 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, contrairement aux deux éditions précédentes où nous avons eu zéro prix.

Mahamadou Traoré, Envoyé spécial

