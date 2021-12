Le jeudi 23 décembre 2021 au Parc des Expositions (FEBAK), sur la route de l’aéroport International Modibo Keïta, a eu lieu l’ouverture de la troisième édition du SIAMA placée sous le thème de : « Artisanat et sortie de crises, notre contribution ». C’était en présence du ministre en charge du secteur de l’Artisanat, M. Andogoly Guindo, les représentants des corps diplomatiques et des organisations artisanes. Ladite cérémonie était parrainée par M. Youssouf Bathily, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali et présidé par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maïga.

Intervenant dans un contexte particulier où le Mali et l’artisanat local traversent des difficultés, le ministre en charge du secteur de l’Artisanat, Andogoly Guindo informe que la tenue de cette 3ème édition est « une victoire sur la crise et sur la vie ». A l’en croire, cette 3ème édition du SIAMA marque le retour de l’espoir pour les millions d’artisans qui n’ont que trop souffert des dures conditions imposées par la crise politico-sécuritaire, exacerbée par la crise sanitaire mondiale, due à la COVID-19. D’où l’occasion de montrer la capacité de résistance et de résilience des Maliens. Tout en témoignant que le SIAMA est une occasion de glorifier l’artisanat malien en particulier et africain en général, le Ministre Guindo a informé qu’il durera 11 jours (du 23 décembre 2021 au 02 janvier 2022). Au cours de ces 11 jours, les exposants venus du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Benin, du Togo, du Sénégal, du Tchad, de Tunisie ainsi que de l’intérieur du Mali, vont montrer leur savoir-faire artisanal pour l’excellence de l’artisanat africain.

Organisé par le Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme (MACIHT), en complicité avec l’Assemblée permanente des Chambre de Métiers du Mali (APCMM) et les organisations professionnelles de l’artisanat, le SIAMA 2021 traduit la volonté du Président de la Transition, Chef de l’Etat, Son Excellence Assimi GOÏTA de répondre à une aspiration profonde du peuple malien : faire de l’artisanat malien un moteur de croissance, de développement, de création d’emplois et de richesses. L’artisanat occupe par ailleurs 42% de la population active et contribue significativement au PIB.

Dognoume Diarra

SIAMA 2021 : Madame Diarra Kadidia Doumbia prône la renaissance des coiffures traditionnelles maliennes

Femme de foyer et mère de plusieurs enfants (6), madame Diarra Kadidia Doumbia, malgré ses occupations ménagères demeure une battante au service de la culture malienne à travers ses multiples créations dans le domaine de la coiffure. La preuve, elle fut peigne d’or à ” Africa-Nova” Awards en 2001.

Au Salon International de l’Artisanat 2021 qui se tient depuis le jeudi 23 décembre 2021 jusqu’au dimanche 02 janvier 2022, elle revient avec deux coiffures typiquement S afin de promouvoir la renaissance au sein de la coiffure malienne en particulier et de la culture en général. Premier Prix Peigne Prestige (peigne d’or) en 2001 à l’occasion de “Africa-Nova” à Bamako au CICB, Kadidia Doumbia est venue à ce SIAMA avec deux coiffures de significations énormes.

La première : appelée Kolokani Kosogo, est une coiffure qui était autrefois destinée aux reines du Bélédougou. Coiffure pour reines et femmes de chef Bambara du Bélédougou, du temps du Roi Koumi Diossé Traoré. Actuellement cette coiffure est devenue une coiffure pour les festivités paysannes dans le Bélédougou. Elle magnifie la femme toute en éclatant sa beauté naturelle sans maquillage.

La deuxième : appelée Foutouka-Gosi ou Woroni, est destinée aux femmes Toucouleurs de Ségou. Par le passé, elle était portée par celles qui ont achevé les 40 jours de l’accouchement. Ces dernières se distinguaient par les autres femmes seulement à travers leurs tresses. De nos jours, la genèse des choses a fait qu’on peut voir cette coiffure sur la tête des femmes marraines de mariage. Elle ne se fait plus par les femmes pour se distinguer à l’issue des quarantaines, mais pour se distinguer en tant que marraine lors des mariages.

Le journal ‘’Le Confident’’ a profité de la cérémonie d’ouverture du Salon International de l’Artisanat du Mali (SIAMA) 2021, pour s’intéresser à cette brave femme battante. En espérant que son exemple puisse inspirer d’autres femmes au foyer.

Dognoume Diarra

