Ce samedi 26 février 2022, l’association culturelle « Jelitonba » du village de Badougou Djoliba, situé à 40 kms de Bamako sur la rive gauche du fleuve Niger (ou Djoliba), a organisé une soirée artistique et culturelle sur la place publique. Elle avait pour objectif d’installer officiellement le nouveau Chef des Griots du village, Bakary Diabaté. L’évènement avait comme parrain, le général d’Aviation à la retraite, Zoumana Kouyaté (natif dudit village). La grande cantatrice, Mme Konaté Mah Kouyaté N°2, assistée de son frère aîné Sékouba alias Donsoba, en était la marraine. Des personnalités importantes du Mandé dont : Mamadou Naman Keïta, ancien Directeur National des Routes, Dr N’Ko Keïta (natif du village) étaient présents. De nombreux résidents et ressortissants de Badougou Djoliba y ont assisté. Toutes les sommités du « JELIYA » du Mali dont : Badra Alou DIABATE, Mamadou Kéla Balla DIABATE, Amara DIATAE de Kéla, Bourama Bakary SOUMANO, Moussa KOUYATE, Lansana Djoba KAMISSOKO, Amady DIABATE du RECOTRADE de Paris, les Finas (hommes de caste) de Samayana et de Nafadji, y ont pris part à ce grandiose évènement festif et culturel. Les temps forts !

Avant, pendant et après l’installation du nouveau Chef des Griots, le public a bénéficié des prestations artistiques et musicales du Mandé. Konimba KAMISSOKO, Kônô KOUYATE, Awa Zoumana DIABATE, Sanaba Djikiba KOUYATE, Kankou DIABATE ont chanté des mélodies du terroir du Mandé. Le Simbo (homme masqué dansant), était constamment sur scène pour rappeler le passé culturel du terroir Mandé. La marraine Mah Kouyaté n’a pas manqué d’accompagner, par sa voix douce et mélodieuse, le rituel d’installation de Bakary Diabaté. Qui était conseillé par plusieurs paroliers l’invitant d’être humble et juste. Mais aussi et surtout, les paroliers ont invité le nouveau Chef des Griots à veiller, comme ses prédécesseurs, à ce que la culture traditionnelle du Mandé soit sauvegardée pendant sa chefferie. Les Kouyaté de Djoliba ont fait passer leur message au nouveau Chef des Griots. Le Grand parolier Alou Badra DIABATE a dirigé le rituel sacré d’installation sur la peau du Chef des Griots. Il était assisté par de célèbres griots de Kéla, les dignes héritiers de Kéla Balla DIABATE, Yamoudou DIABATE, Mademba DIABATE. Le Parrain et la Marraine ont vivement congratulé Bakary Diabaté. Ils ont également remercié « Jelitonba » de Badougou Djoliba pour les avoir honorés.

Gaoussou Madani Traoré, envoyé spécial à Badougou Djoliba

(Encadré) Qui est Bakary Diabaté, nouveau Chef de Griots ?

Bakary Diabaté né le 31 décembre 1954 dans le village de Badougou Djoliba, situé actuellement dans la commune rurale du Mandé. Il est le fils des feux Fanta Mady et de Nagnouma Kamissoko. Il succède à son défunt frère aîné, Zoumana DIABATE, précédemment Chef des griots et devient Chef de la grande famille DIABATE de Badougou Djoliba. Bakary Diabaté fit ses études primaires de 1964 à 1974 a l’école fondamentale de Badougou Djoliba. Il obtient successivement le CEP en 1970 et Diplôme d’Etude Fondamental en 1974 à l’école fondamentale de Badougou Djoliba. Orienté à l’Institut Pédagogique d’Enseignement Général (IPEG) de Bamako (actuel IFM de Bamako), il en sort instituteur.

Mais son destin fera qu’il va aussitôt troquer sa craie par les armes en devenant gendarme de son Etat. Un métier qu’il exerça, dit-il, par amour et conviction. En 1978, Bakary a été affecté au camp III de la Gendarmerie Nationale, spécialement pour la garde présidentielle du général Moussa Traoré, Chef de l’Etat. Dans sa carrière militaire, il va successivement servir la Gendarmerie Nationale, en tant que responsable, dans toutes les régions administratives du Mali, exceptée celle de Kayes. M. Diabaté est successivement : Sous/ officier matériels Mopti GRM ; Chef de poste à Siradjouba dans le cercle de Yanfoïla ; Commandant de Brigade par intérim à Kalana, cercle de Yanfoïla. Bakary Diabaté a physiquement participé à toutes les opérations militaires de son pays de 1978 à 2009, l’année où il a été admis à la retraite en 2009 avec le grade Adjudant-chef.

Après le décès de son frère aîné, Zoumana DIABATE dit « Lahara ZOU », en février 2018, Chef de Griot de JELITONBA de Badougou Djoliba, Bakary devient de facto, en sa qualité de fils le plus âgé des enfants de Fanta Mady et de Nagnouma Kamissoko (originaire du mythique village de Kirina et descendante de M’Babiya Soma et de M’Babiya Makandjan (HAWALA), Chef des Griots de Badougou Djoliba. La cérémonie d’installation de ce 26 février 2022, consistait simplement à l’officialiser comme Chef des griots et à légitimer cette fonction sociale qui demande beaucoup de sacrifices et de dons de soi. Bon vent Bakary Diabaté !

