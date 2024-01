Crise diplomatique entre Mali –Algérie : L’ATIR demande aux Algériens de faire attention à sa dérive frontale

Dans cette déclaration qui a sanctionné la rencontre des Présidents du samedi 06 janvier 2024 du regroupement, l’Alliance pour une Transition Intelligente et Réussie (ATIR) a vivement féliciter et encourager le Président Goïta pour avoir pris l’option de privilégier l’appropriation du processus de paix, par un dialogue direct Inter malien pour la Paix et la Réconciliation. Sur la tension diplomatique qui sévit entre le Mali et la République d’Algérie, l’ATIR demande aux Algériens de faire attention à sa dérive frontale. Lisez la déclaration signée par le Pr El Hajj Younouss Hamèye Dicko

DECLARATION DE L’ATIR

Le samedi 06 janvier 2024, l’Alliance pour une Transition Intelligente et Réussie (ATIR), au cours de sa réunion, a examiné différents points de l’actualité malienne.

ATIR présente ses meilleurs vœux à la Nation Malienne !

Que 2024 soit meilleure que 2023 !!!

Nous prions Allah afin que la paix et la sécurité se réinstallent définitivement dans notre pays au grand dam des ennemis du Mali.

L’Alliance salue le Président de la Transition son Excellence le Colonel Assimi GOITA pour son discours du 31 décembre 2023 à la Nation Malienne, discours dans lequel il a fait le point de l’année écoulée pour mieux nous projeter dans la nouvelle année.

C’est aussi le lieu, pour ATIR, de vivement féliciter et encourager le Président de la Transition Son Excellence le Colonel Assimi GOITA, pour avoir pris l’option de privilégier l’appropriation du processus de paix, par un dialogue direct Inter malien pour la Paix et la Réconciliation afin de rapatrier au Mali, la recherche de la cohésion nationale par les Maliens eux-mêmes. Ces rencontres à l’extérieur du Mali sont l’occasion pour les Maliens ennemis de leur patrie de pactiser avec les ennemis extérieurs et les faux amis du Mali pour empêcher toute véritable entente entre les maliens. En effet, certains amis et frères du Mali profitent de ces rassemblements à l’extérieur pour mettre dans la bouche des rebelles un vocabulaire hostile à leur patrie, le même vocabulaire que ces frères emploient contre ceux qui les ont colonisés, vocabulaire du genre ” telle appellation recouvre une réalité socioculturelle, mémorielle et symbolique “.

L’Alliance demande aux autorités de la Transition de fortement se pencher sur cette crise qui est extrêmement sérieuse.

Hélas l’Algérie vient de faire une ingérence flagrante dans les affaires intérieures de notre pays, en convoquant chez elle les rebelles indépendantistes notoires sans même en référer aux autorités maliennes !

Cependant, nous pensons que nos frères algériens font ces choses de bonne foi, sans peut-être en mesurer toutes les conséquences, par méconnaissance de leurs frères maliens. Le Mali est une vieille nation dont les racines plongent dans la nuit des temps ; il n’est pas une République nègre que l’on peut piétiner impunément ! Le Mali est une vieille nation pétrie de fraternité et de tolérance ; l’espace actuel de la République du Mali a été couvert successivement par l’empire du Mali de Sounjata Keita et par l’empire Songhay de Sonni Ali Ber et Askia Mohamed, qui a été un des empires les plus vastes et puissants d’Afrique, à l’exception peut-être de l’Egypte pharaonique quand il y a eu la réunification de la Haute et de la Basse Egypte.

Actuellement, le Malien petit m, ressasse avec aigreur trois choses vis-à-vis de son frère algérien :

a) Le frère algérien s’est débarrassé de ses islamistes, le Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat (GSPC) dans le Sahara malien. Les chefs Jihadistes au Mali sont dans leur écrasante majorité algériens, l’Algérie ne serait pas chaude et pressée pour que la paix véritable revienne au Mali, si cette paix n’est pas contrôlée par elle. b) Le frère algérien est responsable du vocabulaire utilisé par les séparatistes indépendantistes ” maliens “, vocabulaire du genre ” l’Azawad est une réalité socioculturelle mémorielle et symbolique ” que lui-même utilise contre son ancien colonisateur.

Est-il besoin de rappeler que le Mali a été colonisé, n’a colonisé personne et ne cherche à coloniser personne. En prenant l’empire Songhay en exemple, l’Empereur était Songhay (Sonni, Askia…), le Grand Ministre d’Etat était Peul du nom d’Ali Foulane ou Ali le Peul nommé aussi Ali Kolane ou Ali l’Ecureuil, tant il était agile, malin et rusé ; le grand général qui gardait les marches du nord de l’empire contre les invasions barbares venant du Nord ; était Touareg du nom d’Askil. Il ne s’agissait pas de partage du pouvoir, mais de la bonne gouvernance avec la reconnaissance du mérite à la clef.

c) Le frère algérien, comme l’Accord pour la Paix et la réconciliation au Mali issu du Processus d’Alger le lui permet, en son article 52, en tant que Chef de file de la Médiation, a convoqué sur son sol les vrais ennemis de la nation malienne et des adversaires de la Transition pour déterminer avec eux l’avenir du Mali, mais sans même un clin d’œil pour les autorités maliennes ! En vérité cette façon de faire de l’Algérie n’est pas amicale et à fortiori fraternelle !

C’est un véritable coup de Jarnac !

On pourrait ajouter un quatrième grief, mais l’Algérie a fait une déclaration pour dire qu’elle n’est ni de près ni de loin mêlée à la trahison contre le Mali de la réunion des Pays Non Alignés à Bakou en Azerbaïdjan, validée par la réunion de ces mêmes pays à Kampala ! ATIR pense que le Mali, fraternellement, doit en donner acte à l’Algérie tout en restant vigilant. ATIR pense que l’Algérie est un autre nous-mêmes, mais nous lui disons fraternellement de bien faire attention à sa dérive frontale face au Mali qui est à la recherche de sa souveraineté volée par qui l’on sait ! La résilience du Mali est aussi vaste que son histoire plusieurs fois millénaire qui s’est confondue avec celle de l’Egypte pharaonique quand une noble femme Soninké de Nara était devenue la mère du Grand Pharaon Séti !

Ainsi ATIR estime que notre frère Abdelmajid Tebboune doit méditer le cas Emmanuel Macron qui se croyait si puissant et qui mérite le nom ” d’Emmanuel le Petit ” tant il a ruiné les intérêts de son pays en Afrique et au Sahel. Le Mali est et reste un patrimoine de toute l’Afrique et tout petit imprudent qui se met contre le Mali sera tôt ou tard un SDF en Afrique.

Enfin, Messieurs les Présidents Abdelmajid Tebboune et Assimi Goita, ATIR attire votre haute attention sur le fait que les peuples du Mali et de l’Algérie ne permettraient à personne d’empoisonner leurs relations fraternelles, tissées dans les années historiques de braise de la lutte de libération de l’Algérie du joug colonial. N’est-ce pas Président Bouteflika, le Malien de Gao !

Vive le Mali et Vive l’Algérie qui doivent raison gardée et qui doivent trouver dans leurs propres ressorts les conditions de sauvegarde de leurs bons rapports au lieu des gesticulations diplomatiques occidentales inadaptées et mal copiées. Dans les circonstances actuelles, puisqu’on est africain et en Afrique, c’est Abdelmajid qui est vivement interpellé puisqu’il est l’ainé de Assimi.

ATIR, première organisation politique malienne, à soutenir la Transition issue des évènements du 18 Août 2020, reste ferme dans son accompagnement jusqu’à la réussite totale de cette transition.

Vive ATIR

Vive le Mali

Victoire du Mali SUR SES ENNEMIS.

Bamako, le 06 janvier 2024

Le Président d’ATIR

Pr El Hajj Younouss Hamèye DICKO

– Commandeur de l’Ordre National du Mali

– Chevalier de l’Ordre Internationale des Palmes

Académiques du CAMES

– Ancien Ministre

