ISAMIS 1er, le libérateur, a sifflé en gare le départ du train de la refondation de l’état.

C’était hier, la corruption et le clientélisme avaient gangrené les différents niveaux de l’Etat jusqu’à atteindre la moelle de l’administration, la justice ainsi que les Forces armées et de sécurité, minant ainsi la fibre morale de la société et faisant du patriotisme et de l’esprit du service public des valeurs anachroniques. Somme toute, ces fléaux, empêchant le développement harmonieux, voire la vie dans la paix et la quiétude de la population, de la nation issue des trois empires, étaient érigés en mode de gouvernance. L’enrichissement illicite ostentatoire et immoral était devenu une course effrénée d’accumulation de richesses pour une ascension sociale rapide de ces pseudos démocrates. Ces « hackers » du bien public organisés en prébendiers arrogants, impénitents, voleurs et sans morale, ont accumulé d’importantes ressources financières en utilisant les moyens et la puissance de l’État. Aujourd’hui, plusieurs d’entre eux, en fuite hors du pays ou se cachant comme de misérables rats d’égout, complotent maintenant avec l’étranger par le bief de prétendus droits humains, d’élections à précipiter ou d’opposition au référendum sous de propos fallacieux de travestissement de la laïcité.

Tchiè, donnes-moi un M5-RFP pour nettoyer les rats d’égout !

L’objectif de ces négationnistes de la refondation, pour certains d’entre eux, est d’enterrer la légitimité du Peuple, la voix du Peuple, le changement souhaité par le Peuple, pour supplanter un Etat oligarchique de censitaires, de kleptomanes, de voleurs et de trafiquants en tout genre. Pour les autres, il s’agirait d’une tentative de création d’un Etat islamique avec l’application de la charia dans toute sa rigueur. Après leurs forfaitures multiples et variées, après avoir dépecé l’Etat hier, ils voudront s’arranger à habiller une marionnette de circonstance pour s’accaparer à nouveau du pouvoir en trahissant tous les égards envers le Peuple. Ils ont bu leur dignité à cul sec et, sans aucun regret, reviennent à la charge pour déchirer le peu qui reste du pays. Leur souhait le plus ardent est l’organisation précipitée d’élections où ils excellent en opérateurs économiques d’achats de voix et de consciences.

Rien ne les arrête, ils sont prêts à trahir et à salir le pays, la famille, à faire un pacte avec le diable en personne, surtout si celui-ci se transforme en porteur de boubou religieux brandissant un salut fasciste. Ah quelle prestance nauséabonde sur leur passage et sur les réseaux sociaux ! Parmi le second groupe, un ayant compris le rejet de l’ancienne classe politique, les démocréatures non convaincantes, se comporte désormais en prophète prédicateur, en faiseur de roi, pour garder le troupeau dogmatisé depuis la mare de Farabougou qui était contrôlée bien sûr par un cadi rigoriste. Que dise-je, un cadi terroriste et narcotrafiquant. On retrouve encore ces gens, sans vergogne, tapis sournoisement, dans le haut sommet de l’administration de la République de Diataland, mais aussi dans les mosquées sous influence du « Waritamori » prêchant, urbi orbi, la subversive parole sonnante et trébuchante. Ce monde besogneux de larrons en foire voulant prendre en otage les aspirations profondes du Peuple s’oppose au changement pour assouvir son intérêt jouissif et égoïste tiré de la servitude au profit des explorateurs néocolonialistes de la géostratégie otanesque.

Les Refondateurs perchés sur la colline stratégique attendent le prochain plan des machiavélistes pour l’éventrer sur la grande place du Mali Koura. Bienvenue à Diataland, le pays africain qui a compris et pris une nouvelle voie : « la Refondation de l’Etat dans la souveraineté retrouvée ».

Aw ni sogoma à Diataland, le pays qui ne se plie plus aux injonctions étrangères, ne sous-traite plus sa défense et sa sécurité et fait face aux menaces extérieures et intérieures.

Les habitants de Diataland vous saluent et affirment qu’ils ne sont plus enclins à suivre Panurge de Jouy-en-Josas car ils ont pris conscience du danger sévère impérialiste qui menace leur existence, leur Droit de l’homme qui semble ne pas être reconnu par la Communauté dite internationale.

Le Chef de Diataland, ISAMIS 1er, le libérateur, a sifflé en gare le départ du train de la Refondation de l’Etat. Il se dirige vers Nissondiabougou, la ville de l’espoir et du vivre-ensemble, la ville nouvelle du Malikoura.

Bienvenue en quatrième (4ème) République du Malikoura !

Un pamphlet du Professeur

Bamako, le 10 juillet 2023

Par Oumar MC Koné

