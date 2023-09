« Le Mali dans les relations internationales » : C’est le thème débattu par un Panel de Profs de la FHG

Dans le contexte de la redéfinition de la Carte géopolitique mondiale, la Faculté d’Histoire et de Géographie a organisé, le samedi le 16 septembre 2023, une journée scientifique dénommée, « Journée de l’Historien ». Cette première édition (2022-2023) a pour objet, la commémoration des 63 anniversaires du Mali sous le thème : « LE MALI DANS LES RELATIONS INTERNATIONALES ». Aussi, le but de la journée est d’encourager les discussions académiques, pédagogiques et scientifiques pour permettre, par la même occasion, le passage de témoin entre les anciens des disciplines concernées (l’histoire et l’archéologie) et la jeune génération. Qui est en train de prendre le relais.

En effet, cette journée n’est pas anodine car elle a rassemblé les différents spécialistes du Département d’Histoire-Archéologie. Dont : Professeur Jean Bosco Konaré, à la retraite ; Moussa F Coulibaly, ancien Chef de Département d’Histoire-Archéologie mais aussi et surtout du monde scientifique malien. Plusieurs personnalités ont ainsi marqué de leur présence, comme le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique du Mali, Madame le Recteur de l’USSGB, le Doyen et l’ensemble du Corps professoral de la Faculté d’Histoire et de Géographie (FHG).

On notait également, la présence du : représentant de Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Maire de la commune V de Bamako, Ministère de la Culture, de l’Artisanat et de l’Hôtellerie, et de l’Ambassadeur général des organismes internationaux mais aussi d’une quantité d’étudiants. La presse malienne n’a pas manqué de couvrir l’évènement.

Ce panel historique a été animé par deux distingués Professeurs aguerris du Département d’Histoire-Archéologie. Qui ont fait preuve de rigueur et d’honnêteté dans le domaine de la recherche scientifique au Mali. Il s’agit du Professeur Soumaila SANOKO, Enseignant Chercheur à la retraite, ancien Vice-Recteur de l’USSGB. Ce dernier a fait un brillant exposé sur les « Relations Franco-Maliennes ». Quant au Dr Abdramane SYLLA, Enseignant chercheur à la FHG, ancien locataire du Ministre des Maliens Etablis à l’Extérieur, il a fait sa communication sur « les relations Russo-maliennes durant la période soviétique ».

Le Professeur El Hadji Ousmane BORE, le modérateur du panel, pour situer le cap des débats, a expliqué que l’objectif de cette journée est « de permettre aux participants (les intellectuels, étudiants et acteurs politiques…), la compréhension de la situation géopolitique actuelle du Mali. Il dira aussi qu’il s’agit de faire des exposés sur les différents moments de l’histoire contemporaine du Mali afin d’expliquer les enjeux majeurs de la situation politique et géopolitique que notre pays traverse actuellement. Ainsi, par la même occasion, de montrer l’importance de la construction de l’historiographie d’une nation malienne. Cela, afin de favoriser le vivre ensemble et se protéger contre des attaques étrangères. Selon toujours le Prof Boré, cela parait d’autant nécessaire qu’il faut faire face aux tentatives de réécriture falsifiée des faits historiques fondateurs du Mali.

Cette première édition de la journée de l’historien a été félicitée notamment par des étudiants (e), en l’occurrence par M. Issa Sagara, Mastérant au Département Histoire-Archéologie. Il dira que : « cette communication sur le MALI dans les relations internationales est une opportunité pour les universitaires maliens de comprendre et d’apprendre les relations entre le Mali et des Etats, comme la Fédération de la Russie ou au temps de l’ex URSS et la France. « Ce qui a été essentiel pour nous, c’est d’avoir acquérir des nouvelles connaissances sur la politique extérieure du Mali. Des connaissances qu’on retrouve pas en classe », se satisfait Issa Sagara.

Le panel a permis de faire comprendre les rôles des universitaires maliens dans la construction du MALI NOUVEAU. Ces genres d’initiatives méritent d’être encouragés pour donner plus de visibilité à la FHG, plus particulièrement le Département d’Histoire-Archéologie à l’échelle internationale. Il faut noter que la Faculté d’Histoire et de Géographie est un établissement d’enseignement supérieur et de la recherche scientifique au sein de l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB) qui a pour vocation entre autres : la formation des ressources humaines qualifiées dans ses domaines de compétence ainsi que la production et la diffusion de connaissance en Histoire et en Géographie.

Cette première édition de « La journée de l’Historien » s’est achevée par la remise des attestions de Reconnaissance aux panélistes, à certains anciens Professeurs du Département d’Histoire (Professeur Jean Bosco Konaré et Professeur Moussa F Coulibaly, ancien Chef de Département d’Histoire-Archéologie) mais également à des Professeurs en exercice au sein de la Faculté d’Histoire et de Géographie.

Boubacar Bani TRAORE (Stagiaire)

