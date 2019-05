Cher frère et compatriote Mossa Ag Attaher , Cadre de « l’Azawad » votre réaction épidermique et hâtive est sans surprise pour l’ensemble du peuple malien de l’Adrar au Wassolou, de Taoudéni à Kayes face au rappel à l’ordre fait par le Ministre Tiébilé DRAME au Président de la CMA.

Vous êtes tellement aveuglé par la haine et l’aliénation que vous n’avez vu dans la maladresse de votre Président, Monsieur Brahim Ould Sidatt , que le gestuel des bras, des mains, des yeux. Il ne vous restait plus qu’à citer tout le corps de votre Président.

Tiebilé DRAME, pour éclairer votre lanterne, a évoqué deux faits : La volonté manifeste du Président de la CMA de ne pas respecter l’hymne en se levant que pour éviter les radars des caméras sur lui, et en ne manifestant aucun intérêt en croisant les bras. Tous ces reproches étaient bien perceptibles sauf par vous qui brulez et faites bruler le drapeau de votre pays, parfois en le foulant au sol (Est-ce de simples gestuels également ?). Si Tiebilé n’avait pas fait cette remontrance, c’est vous qui auriez dû le faire au lieu de jouer à la rhétorique et à l’avocat du diable.

Aussi, au lieu de chercher à dénigrer l’homme, si vous étiez animé d’un minimum de bonne foi, vous seriez resté uniquement sur les faits. Mais votre désir de nuire a pris vite le dessus, d’où cette diarrhée verbale qui vous pousse à chercher des arguments jusque dans les prises de position politique de l’homme vis-à-vis de son employeur du moment. Et bienTiebilé est entrain de faire justement ce qu’il recommandait aux autres et cela vous irrite à priori.

A vous lire sur l’Accord de Bamako issu du processus d’Alger, nous avons l’impression qu’il s’agit là de plusieurs autres accords dont le peuple n’a pas connaissance. En effet, c’est l’accord le plus complexe de l’histoire et la difficulté dans sa mise en œuvre le prouve à suffisance. S’agit-il de l’accord signé par l’Etat avec plus de 12 pages de réserves ? S’agit-il de l’Accord que la CMA et la plateforme ont signé avec des réserves dénaturant complètement le texte ? Ou s’agit-il enfin de l’Accord qui tient compte des intérêts français et algérien ?

A vous entendre, en attendant la mise en œuvre de l’Accord, ton pays, notre pays le Mali ne dispose ni d’Hymne (A fortiori à respecter quand il est chanté), ni symboles, ni Institution ni même de statut donc cher Mossacela ne corrobore-t-il pas l’attitude de ton Président que tu tiens à blanchir.

Malheureusement cher ami et frère, ni vous les gens de la CMA installés confortable par la France à l’Adrar, ni l’Etat malien, ni les français et les algériens ne mesurez encore la détermination et la volonté du peuple malien à sauvegarder la souveraineté du Mali. Sachez que ce que vous avez réussi à imposer à l’Etat affaibli du Mali ne saurait être imposé à un Peuple débout sur les remparts et résolu de mourir pour l’Afrique et Pour le Mali.

Ce chiffon dit Accord, pour qu’il passe doit répondre aux aspirations du Peuple malien tout en entier.

Aussi, cher Mossa voudrions nous savoir quelle est la limite territoriale de votre fantomatique Azawad ? J’espère qu’avant de répondre à la question vous souviendrez vous de comment la brave population de Gao vous a chassé de la ville comme des malpropres les mains nues.

Pendant que vous jouez avec votre Pays et avec la population du Nord fatiguée de vos envies de prestiges, vous ferez mieux d’ouvrir les yeux afin de reconnaitre le vrai ennemi qui pie nos ressources et, qui sait, enfouit peut-être dans nos sous-sols tous leurs déchets nucléaires qui n’avaient jusque-là pas trouvé d’hôte. Le réveil risque d’être très brutal pour nos communautés par votre irresponsabilité et vos velléités absurdes irréalistes et irréalisables.

Hamadoun BAH , Citoyen malien.

