“La question du coût de la vie me préoccupe particulièrement et retient toute mon attention”, a déclaré Bassirou Diomaye Faye dans son discours, à la veille de la célébration du 64e anniversaire de la fête de l’indépendance du Sénégal, indiquant que “dans les jours à venir, des mesures fortes seront prises dans ce sens, après les concertations” qu’il entreprendra avec les acteurs concernés.

Rappelant à cet égard “l’urgence” pour le Sénégal de “gagner sa souveraineté alimentaire”, le président nouvellement élu a souligné l’impératif d’investir plus et mieux dans l’agriculture, la pêche et l’élevage.

“Dans la quête d’un Sénégal meilleur au bénéfice de tous, j’entends instaurer une gouvernance vertueuse, fondée sur l’éthique de responsabilité et l’obligation de rendre compte”, a dit M. Faye, promettant également d’engager “sans tarder une politique hardie de bonne gouvernance économique et financière”.

Cette politique va se traduire par “la lutte sans répit contre la corruption, la répression pénale de la fraude fiscale et des flux financiers illicites, la protection des lanceurs d’alertes, la lutte contre le détournement de deniers publics et le blanchiment d’argent, l’amnistie des prête-noms et leur intéressement sous condition d’auto dénonciation, la publication des rapports de l’IGE, de la Cour des comptes et de l’OFNAC”, a-t-il expliqué.