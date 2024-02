Directrice de publication de l’hebdomadaire «L’annonceur», un journal animé exclusivement par les femmes, Mme Traoré Dado Camara figure parmi les rares femmes qui ont décidé de faire carrière dans la presse écrite. Dont elle est incontestablement une amazone au Mali.

Trésorière générale du Comité de pilotage de la Maison de la Presse, elle mène une vie associative dynamique. Elle est la Présidente de l’Alliance des Patronnes de la presse écrite du Mali, une association qui mène des actions de plaidoyer et de sensibilisation pour convaincre les femmes à s’intéresser à la politique.

Cette décoration au grade de Chevalier de l’Ordre national du Mali, sur proposition du ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, récompense l’engagement d’une brave femme qui a dédié sa vie au développement d’une presse libre, plurielle et professionnelle.

Les Médaillés du Mérite national : Modibo Fofana, Président de l’Appel-MALI….

Modibo Fofana est le Président de l’Association des professionnels de la Presse en ligne (APPEL-MALI). Partout où il est passé – des journaux «Le Messager» au «Journal du Mali», en passant par «Nouvelle Libération» et «Le Challenger», Modibo Fofana a su s’attirer le respect et l’admiration grâce à son courage et, surtout, son sens de l’innovation.

Directeur de publication du journal en ligne «Mali 24», il dispose aujourd’hui d’une expertise avérée sur la presse numérique. Depuis quelques années, il parcourt les établissements d’enseignement supérieur pour partager son savoir avec la jeune génération. Dynamique et entreprenant, il est à l’avant-garde de tous les combats pour l’émergence d’une presse libre et professionnelle. Sa décoration à la Médaille du Mérite national avec effigie Lion Debout est un clin d’œil à la promotion du leadership jeune.

….Ousmane Daou, Président de ICP-Mali

Ousmane Daou est le directeur de publication de «Midi-info». Président de l’Initiative d’information, de communication et de plaidoyer sur la protection sociale (ICP-Mali), Ousmane Daou œuvre et continue d’œuvrer pour partager l’information, communiquer et faire le plaidoyer pour relever les défis qui se posent au secteur de la protection sociale au Mali.

A travers ses nombreuses initiatives dans le sens du renforcement des capacités des hommes de médias, le Président de l’ICP-Mali a travaillé pour imposer la communication sur la protection sociale dans les médias. L’homme a beaucoup de mérites qui justifient amplement le choix porté sur lui par les plus hautes autorités du Mali.

