BDM-SA : Oumar Konté nommé Directeur général par la 87e session du conseil d’administration

Le conseil d’administration (CA) de la Banque de développement du Mali (BDM-SA) a tenu sa 87e session dans la salle des banquets de l’hôtel Sofitel Ivoire, le lundi 27 janvier 2025, à Abidjan en Côte d’Ivoire. La réunion s’est déroulée sous la présidence d’Ahmed Mohamed Ag Hamani, président du CA.

Après examen et adoption des points inscrits à l’ordre du jour, le conseil a examiné et adopté les documents de stratégie de marketing et de communication ainsi que le Plan de développement à moyen terme du Groupe BDM. En outre, le conseil d’administration a accédé à la proposition du gouvernement de la République du Mali à l’unanimité en procédant à la nomination d’Oumar Konté comme Directeur général de la Banque de développement du Mali (BDM-SA), en raison de son parcours, de ses qualités et compétences professionnelles.

Le conseil a félicité M. Konté pour la confiance placée en lui tout en remerciant chaleureusement l’administrateur/Directeur général sortant pour les excellents résultats obtenus par la banque au cours des trois dernières années, sous sa direction, pour ses qualités humaines, ses compétences, les performances réalisées sous son leadership et sa contribution remarquable en période de crise au développement économique et social du Mali.

Abidjan, le 27 janvier 2025

Le Président du Conseil d’administration

S E. M. Ahmed Mohamed Ag Hamani,

Ancien Premier ministre du Mali

Grand officier de l’Ordre national du Mali

