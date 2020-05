La Cellule d’appui aux Collectivités territoriales a réalisé un résultat net de 27 541 609 FCFA contre 15 341 113 en 2018, soit une augmentation de 79,52%

Les administrateurs de la Cellule technique d’appui aux Collectivités territoriales (CTAC) ont tenu, le jeudi 30 avril dernier dans la salle de conférence de la mairie du District de Bamako, la 16ème session ordinaire de leur Conseil d’administration, sous la présidence de Harmakan Keita, 1er adjoint au maire du district, Président du Conseil d’administration. C’était en présence du Directeur Général de la CTAC, Moussa Bocum, ainsi que de l’ensemble des administrateurs. L’ordre du jour portait sur l’examen et l’adoption du procès-verbal de la 15ème session ordinaire du Conseil d’administration du 16 avril 2019 ; la présentation et l’adoption du rapport du Directeur général de la CTAC de l’année 2019 ; la présentation et l’adoption du programme d’activités prévisionnel de 2020 de la CTAC ; la présentation et l’adoption des états financiers de l’exercice 2019 et le budget prévisionnel 2020 et la présentation et l’adoption du rapport du Commissaire aux comptes.

A l’ouverture des travaux de la session, le président du Conseil d’administration, a rappelé que la modification des textes de création, d’organisation et de fonctionnement donne aujourd’hui à la CTAC de nouvelles perspectives qui lui permettent d’intervenir sur l’ensemble du territoire.

C’est ainsi que la CTAC est présente aujourd’hui à Ménaka comme Assistant de l’AGETIPE, maître d’ouvrage délégué du Projet de stabilisation de la région de Ménaka, Markala (Ségou) et à Sikasso comme maître d’ouvrage délégué dans le cadre du Projet ACEFOR a souligné Harmakan Keita.

Cependant, selon le maire Harmakan Keita, la CTAC a rencontré quelques difficultés dans le cadre de la mise en œuvre de certains grands projets qui ont largement affecté les recettes de la structure.

Parmi ses difficultés, le PCA a cité, entre autres, le projet d’adressage des quartiers de la ville de Bamako (consolidation et extension), un programme crée depuis 2018 mais qui n’a pu encore démarrer. Après son lancement, le 2 février 2019 par le Premier ministre d’alors, Soumeylou Boubèye Maiga, les travaux du PADUB ont démarré le 15 Avril 2019 en commune II et V du district de Bamako.

Si les travaux en commune V sont terminés et réceptionnés provisoirement, ceux en commune II ont accusé un retard dû à beaucoup de facteurs (occupation de l’emprise des travaux par des commerçants, des garagistes), a-t-il regretté. Toutefois, la fin des travaux est prévue pour le 15 mai 2020, a annoncé le maire Harmakan Keita. Aussi a-t-il déclaré qu’il revient donc à la Direction de la CTAC de veiller à la bonne exécution de tous les projets à lui confiés par les collectivités, afin de mériter leur confiance.

Malgré le contexte difficile, la CTAC a réalisé un résultat net de 27 541 609 FCFA contre 15 341 113 à l’exercice précédent, soit une augmentation de 79,52%.

Le budget prévisionnel 2020 de la CTAC est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 777 660 457 de FCFA.

