Badalabougou : La Rue 94 pavée par la mairie de la CV et ses partenaires

Dans son souci permanent de développer sa commune depuis son arrivé et son équipe à la tête de la mairie de la Commune V du District de Bamako, le maire Amadou Ouattara n’a cessé de multiplier des initiatives et des projets d’envergure tendant à améliorer le cadre de vie des quartiers qui composent ladite commune, ainsi que la bonne condition de vie de ses populations. Il en est ainsi de la construction et le butimage de beaucoup de routes, la réhabilitation et équipements des centres de santé entre autres. Le maire Amadou Ouattara et son équipe, avec le soutien de ses partenaires viennent de réaliser un autre projet de développement, il s’agit l’aménagement en pavés plastiques de la Rue 94 de Badalabougou Sema I. La cérémonie d’inauguration de cette rue a eu lieu, le samedi 16 octobre dernier, sous la présidence du maire de la Commune V, Amadou Ouattara, en présence de ses conseillers, du chef du quartier ainsi que les partenaires.

La rue 94 de Badalabougou SEMA 1 vient d’être pavée par la mairie de la Commune V et ses partenaires dont le Grand Paris sud (GPS) et la population dudit quartier, notamment pour le bénéfice de 22 familles riveraines. Elle a une longueur de 120 ml et une largeur de 8,5 ml. Pavés : 3,5 kg et nombre : 25 000 pavés environ pour réaliser ces travaux d’aménagement de cette rue 94. Son cout de réalisation est estimé à plus de 12 millions de FCFA.

Le président du Comité de développement des quartiers, Hamidou Traoré a exprimé toute sa satisfaction de voir se concrétiser ce projet qui s’inscrit dans le cadre de la gouvernance urbaine qui voudrait que les acteurs de la Cité prennent en main leur destin, afin de bâtir un cadre de vie agréable pour ses populations. Selon lui, le pavage de cette rue est le fruit de la coopération décentralisée entre la mairie de la Commune V et la Communauté d’agglomération Grand Paris sud. Il reconnait que le projet, comme tout projet a rencontré quelques difficultés sur son chemin, notamment au niveau de quelques ménages, le problème de tri des ordures, le vol de poubelles, l’occupation des emprises de la rue, d’intimidation, entre autres.

Quant au représentant du GPS, Moussa Bah, il indiquera qu’avec le pavage de la rue les objectifs visés constituent entre autres, l’évacuation des eaux pluviales, l’aménagement de zones de loisirs et détentes, la facilitation du trafic des engins et des personnes, la diminution considérable des déchets plastiques en les transformant en pavés. Le chef du quartier du quartier et les femmes de ladite rue ont exprimé à leur tour leur satisfaction totale pour le pavage de leur rue. Ils ont rassuré qu’ils vont en prendre le plus grand soin.

Prenant la parole, le maire de la Commune V du district de Bamako, Amadou Ouattara dira que malgré les difficultés, la Rue 94 est enfin revêtue. Ainsi, il a remercié les partenaires techniques et financiers grâce auxquels le projet est devenu une réalité. « J’en appelle aux habitants de 22 concessions riveraines de faire de cette rue un modèle de confort et de sécurité », insiste-t-il. De même, le maire Ouattara n’a pas manqué de présenter les excuses aux riverains, aux entreprises pour les difficultés rencontrées par eux au cours de l’exécution des travaux qui ont duré à quelques mois. Par ailleurs, le maire Ouattara a promis qu’ils vont élargir cette action à d’autres rues et quartiers pour que le cycle de transformation des déchets continue et avec, que l’amélioration du cadre de vie de nos populations puisse être au beau fixe.

