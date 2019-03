Ce 14 mars 2019, la salle de conférence Zoumana Bassirou Fofana de l’ODHD/LCP a servi de cadre pour la tenue de la 13ème session ordinaire du conseil d’administration de l’Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté.

Dans son intervention, le président du Conseil d’administration de l’ODHD/LCP, Hamadoun Konaté dira que le partenariat exemplaire entre le Gouvernement du Mali et le Programme des Nations Unies pour le Développement à travers le Programme d’Appui à la Gouvernance, à la Résilience Economique pour la Réduction de la pauvreté (PAGER) est à saluer. Il se traduit, dit-il, par la réalisation d’activités dans les trois composantes que sont: l’appui aux politiques et stratégies économiques ; le renforcement de l’efficacité de la gestion de l’aide et le renforcement de la résilience économique.

Après six (6) années de mise en œuvre, l’évaluation du PAGER et la formulation d’un nouveau document de programme sont actuellement en cours. «Nous pouvons, à priori, évoquer un acquis du programme en ce sens qu’il a permis non seulement de fédérer l’ensemble des interventions autour du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté, mais aussi de rationaliser les ressources qui s’avèrent insuffisantes au regard des défis économiques et sociaux auxquels nous faisons face », a déclaré le ministre Konaté.

La mise en œuvre du PAGER, poursuivra-t-il, implique différentes structures d’exécution dont la Cellule Technique du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CT-CSLP), le Secrétariat à l’Harmonisation de l’Aide (SHA), l’ODHD/LCP…

A en croire le Président du conseil d’administration, « grâce à l’appui technique et financier du PNUD, des résultats significatifs ont été atteints dans le domaine du développement humain durable » à travers le suivi des politiques et stratégies de développement, la réalisation d’études thématiques et la production des Rapports Nationaux sur le Développement Humain.

S’agissant de la présente session du Conseil d’administration, le Ministre Konaté souligne qu’elle leur permettra de valider le Rapport d’activités et l’exécution financière 2018 ainsi que le Programme de travail et le projet de budget au titre de 2019.

Pour lui, l’élaboration du nouveau document de stratégie de réduction de la pauvreté au Mali, en l’occurrence le Cadre stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable (CREDD), la priorisation et la prise en compte des Objectifs de Développement Durable (ODD) constituent un acquis fort louable. Avant d’ajouter que l’ODHD/LCP a joué un rôle important dans ce processus à travers son étude sur la situation de référence des Objectifs de Développement Durable au Mali dont les résultats ont été d’un grand apport aux analyses de situation et à la prise en charge des ODD dans le nouveau cadre de développement du Mali.

Cependant, le président du Conseil d’administration estime que des défis majeurs demeurent. Au regard de l’état du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté, du contexte politique, socioéconomique de notre pays, explique-t-il, il se dégage un certain nombre de défis parmi lesquels on peut retenir principalement : la problématique de la pauvreté au niveau des communes ; le suivi régulier des indicateurs retenus lors de l’élaboration de la situation de référence des Objectifs de Développement Durable ; l’amélioration de l’accessibilité des populations aux services sociaux de base et la lutte contre la pauvreté ; la nécessité de renforcer la communication par la diffusion des résultats des études et recherches à travers les canaux appropriés.

Ces différents constats et défis interpellent les structures du système statistique national, les Universités, les Organisations de la Société Civile et l’ensemble des Partenaires Techniques et Financiers. Il reviendra à l’Observatoire de trouver des solutions efficaces à travers des analyses approfondies des différentes thématiques afin de promouvoir un développement humain durable pour toutes les couches de la population malienne.

Oumar KONATE

