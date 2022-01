La DGE, en locomotive, a mobilisé plus de 845 milliards F CFA

La direction générale des impôts (DGI) vient de réaliser un grand exploit en mobilisant plus de 987 milliards de F CFA de recettes fiscales pour le Trésor public en 2021. A elle seule, la direction des grandes entreprises (DGE) a mobilisé 846,315 milliards FCFA sur une prévision de 838,639 milliards F CFA, soit un taux de réalisation de 101 %.

Depuis la nomination de Mathias Konaté, la direction générale des impôts (DGI) ne cesse de réaliser de très belles performances en termes de mobilisation de ses recettes fiscales. Sous son leadership, la DGI vient, une fois de plus, d’atteindre ses objectifs au titre de l’exercice 2021 en versant au Trésor public plus de 987,315 milliards F CFA sur une prévision de 987,122 milliards de nos francs, soit un taux de réalisation de plus de 100 %. Un bel exploit au vu du contexte économique très difficile.

Sur 987 milliards F CFA, la direction des grandes entreprises (DGE), sous la houlette de Hamadoun Dianka Fall, a mobilisé plus de 846,315 milliards F CFA sur une prévision de 838,659 milliards F CFA, soit un taux de 101 %. Il va sans dire que le directeur général des impôts, Mathias Konaté, ne s’est pas trompé sur le choix porté sur Hamadoun Dianka Fall pour diriger cette direction stratégique puisqu’il a déjà fait ses preuves partout où il est passé.

La direction des impôts du district (DID) a réalisé un peu plus de 107 milliards de F CFA, sur un objectif de 114 milliards de F CFA, soit 93 % de taux de réalisation. Une performance qui mérite d’être saluée puisque cette direction, sous l’égide de Mme Coulibaly Zalia Diarra, a fait un progrès notable. Elle n’avait jamais réalisé un tel score.Dans le district de Bamako, le Centre des impôts de la Commune V arrive en première position avec un taux de réalisation de 105 %. Sur une prévision de 10,615 milliards F CFA, il a mobilisé 11,122 milliards F CFA. Il est suivi par le Centre des impôts de la Commune I avec un taux de réalisation de 104 %. Sur une prévision de 5,215 milliards F CFA, ce centre, dirigé par Issiaka Diakité, a mobilisé 5,408 milliards F CFA.

Les Centres III et II ont respectivement réalisé un taux de 66 % et 91 %. Tandis que le Centre IV est à 88 %. Le Centre des impôts de la Commune VI boucle la boucle avec seulement 56 % de taux de réalisation.

De son côté, la direction des moyennes entreprises (DME) a mobilisé 1,030 milliard de F CFA, soit 100 % de son objectif annuel.

Concernant les centres des impôts des régions, le niveau global de réalisation est de 33,526 milliards de F CFA sur un objectif de 32,575, soit un taux de 103 %. Seule Gao n’a pas pu atteindre ses objectifs.

Notons que la direction générale des impôts (DGI) avait dépassé de plus 7 milliards de F CFA les objectifs de recettes qui lui étaient assignés en 2020. “L’examen du tableau définitif produit au 31 décembre 2020 par la direction nationale du trésor et de la comptabilité publique relativement aux encaissements et recouvrements de recettes budgétaires effectués en 2020 m’a permis de constater, avec une réelle satisfaction, que la direction générale des impôts a réalisé un montant de 921 160 000 000 de F CFA sur un objectif assigné de 914 125 000 0000 F CFA, soit un taux de réalisation de plus de 100 %”.

Telle est la teneur d’une lettre que le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou, a adressée le 16 février 2021 au directeur général des impôts, Mathias Konaté. Ce faisant, il reconnaissait formellement le leadership, le management et l’ardeur à la tâche du directeur général des impôts et ses agents.

Pour mémoire, par rapport à la Loi des finances rectificative 2020, les prévisions de la DGI ont été de 891,350 milliards de FCFA et les réalisations ont été de 921,160 milliards, soit un taux de 103,33 %.

Comparativement aux prévisions réajustées issues du décret n°2020-0278/PT-RM du 8 décembre 2020 fixant les prévisions de recouvrement réajustées de la DGI à 914,125 milliards, la performance réalisée (par rapport aux réalisations de 921,160 milliards) a été de 100,77 %.

ABH

