Direction générale des Douanes : Le DG Konaté réaménage le commandement

De la même manière que pour gagner une guerre, la hiérarchie militaire consolide le commandement avec des officiers exemplaires, c’est de cette même manière que le patron de l’administration des douanes du Mali, l’Inspecteur Général des Douanes Amadou Konaté a réajusté les postes clés de sa Direction afin d’atteindre les objectifs de recettes et maintenir la même dynamique pour l’année nouvelle qui pointe à l’horizon.

Au moment même où le peuple malien célèbre la reconquête de la capitale des Ifoghas, Kidal par les FAMa et le nouveau record de recettes enregistré par les gabelous au mois d’octobre 2023, le 13 novembre, deux arrêtés et une décision de nominations sont tombés, à savoir les arrêtés n°2023-3451 et 3452/MEF-SG du 13 novembre 2023 et décision n°2023-00071/MEF-SG du 13 novembre 2023.

Le premier arrêté signé du ministre de l’Economie et des Finances, Alousseini Sanou, portant le n°2023-3451 concernait les nominations de dix cadres des Douanes. Il s’agit entre autres, des Inspecteurs de douanes de classe exceptionnelle : Oumar Tangara (nommé contrôleur interne au sein du Bureau de l’Audit et de contrôle interne), Mohamed Ag Ahmedou (nommé chef du Bureau des Relations publiques et de la Communication), Baye Ag Assoni ( nommé Directeur de la Réglementation, de la Facilitation et des Relations Internationales), de Ahmadou Sanogo ( nommé Directeur du Renseignement et de la Lutte contre la Fraude), de Issoufi Daga ( nommé Directeur des Finances et de la Logistique), de Diagueli Diakité ( nommé Directeur régional des Douanes de Bamako), de Saran Diakité ( nommée Directrice régionale des Douanes de Koulikoro), de Seydou Traoré ( nommé Directeur régional des Douanes de Ségou), de Sidi Yahiya Ould Himahou ( nommé Directeur régional des Douanes de Nioro) et de Abeta Ag Seydou ( nommé Directeur régional des Douanes de Bougouni).

Le deuxième arrêté ministériel de même nature portant le n°3452/MEF-SG a porté sur les nominations de Trois Inspecteurs des douanes de classe exceptionnelle. A savoir : Cheickna Hamala Diallo ( à la tête du Centre d’Expertise technique), Ibrahim Ag Assalat ( comme Directeur des recettes et des statistiques) et Amadou Barka Boré ( en qualité de Directeur de l’Administration et du Personnel).

Quant à la Décision N° 0071, toujours signée par le Ministre Alousseini Sanou, de l’Economie et des Finances, elle a concerné les nominations de huit Inspecteurs des douanes aux postes de Directeurs adjoints des différents services des douanes. Ils sont : Abdrahamane Diakité ( Direction du Renseignement et de la Lutte contre la Fraude), Koro Cissé (Direction des recettes et des Statistiques), Ousmane Mahamane Maïga (Direction des Contrôles après dédouanement), Moussa Diakité (Direction régionale des Douanes du District de Bamako), Amadou Traoré (Direction régionale des Douanes de Koulikoro), Lassine Dembélé (Direction régionale des Douanes de Ségou), Aboubacrine Dada Maïga ( Direction régionale des Douanes de Bougouni) et Ibrahim Touré (Direction régionale des Douanes de Gao).

En attendant de nouvelles nominations, espérons que ce nouveau réaménagement à la tête des services centraux de la Direction générale des douanes soit porteur de résultats.

Moustapha Diawara

