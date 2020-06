Économie-Commerce : La chambre de Commerce Canada-Mali mise en place sous l’impulsion de l’ambassade de la République du Mali

La Chambre de Commerce Canada-Mali (CCCM) a tenu son Assemblée Générale Constitutive (AGC), ce lundi 22 juin 2020. Cette chambre composée de personnalités du secteur privé du Mali, du Canada et de la diaspora, a pour objectif de rassembler et mobiliser les hommes d’affaires du Canada et du Mali, afin de contribuer au développement, au dynamisme et à la prospérité économique du Canada et du Mali.

Ses missions sont, entre autres, de promouvoir les relations économiques et de développer les échanges commerciaux entre les deux pays. Il existe des perspectives réelles de croissance des investissements canadiens au Mali, particulièrement dans les secteurs des mines, de l’énergie, de l’agriculture, des infrastructures, des technologies propres, de l’éducation, du numérique et des industries créatives.

Il s’agit, ensemble, de développer des stratégies originales, novatrices, pour renforcer mutuellement nos économies en renforçant l’agenda de coopération économique de nos deux pays et de favoriser l’essor économique et social du Mali et du Canada. Je suis heureuse de pouvoir travailler avec vous et avec cette organisation qui, j’en suis sûre, contribuera significativement à l’essor économique de nos deux pays. La CCCM, incontestablement contribuera à mieux faire connaître nos deux pays et à renforcer les liens d’amitié et de coopération tissés depuis plus de 60 ans.

Correspondance Particulière

