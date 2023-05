La société d’Etat Energie du Mali ne parvient pas à satisfaire les besoins de la population en matière d’électricité, la faute notamment à des centrales thermiques vétustes et désuètes.

Le courant électrique est devenu une denrée rare ou luxueuse au Mali. Il ne se passe plus de jours sans voir des coupures intempestives dans les plus grandes villes du Mali, à Bamako principalement. Face à ces coupures en cette période de forte chaleur, la population exprime son ras-le-bol.

S’il y a bien un domaine où la transition a réellement échoué, c’est bien la fourniture d’électricité. Si depuis l’avènement de la démocratie, interrompu par le coup d’Etat de Amadou Haya Sanogo en 2012 contre Amadou Toumani Touré (ATT), notre pays connait de véritables soucis en termes d’électricité, force est de reconnaitre que les délestages de cette année passe de tout de commentaire.

En effet, les coupures de courant au Mali sont un fardeau pour les familles, les entreprises et même l’économie nationale. Des difficultés quotidiennes sont causées par le manque d’électricité, engendrant des répercussions sur la vie des citoyens. Le manque de courant fait souffrir beaucoup des foyers et des initiatives pour remédier à cette situation critique sont restées toutes vaines.

Tous les soirs ou presque, c’est le même scenario. Les familles passent de longues heures sans électricité cette situation plonge la capitale dans l’obscurité. Elle la soumet comme toutes les villes du Mali à de permanentes coupures de courant. Les soirées étouffantes se succèdent, et il faut improviser des solutions. Les coupures durent au minimum deux heures dans certains quartiers, et parfois toute la nuit. Dans les entreprises, les gens peinent à travailler et passent des heures à ne rien faire.

Les conséquences

En effet, les coupures d’électricité deviennent de plus en plus récurrentes à Bamako. Ces effets sont entre-autres la décomposition des aliments gardés dans les réfrigérateurs, mais aussi et surtout l’électrocution des appareils. Ces délestages ont aussi des conséquences sur la santé, notamment celle des personnes âgées, indiquent des médecins.

Selon de nombreux témoignages, ces coupures d’électricité affectent aussi les chiffres d’affaires des particuliers et même de certaines entreprises. Elles réduisent également le rendement dans de nombreux services publics et privés, regrettent des travailleurs à Bamako.

La situation est récurrente en dépit des maintes promesses faites des autorités et au regard des multiples chantiers démarrés en vue d’en trouver la solution définitive. EDM S.A, a du mal à satisfaire la clientèle malgré les milliards investis par les différents régimes.

En définitive, les années se suivent et se ressemblent pour les citoyens Maliens. L’Énergie du Mali ne parvient toujours pas à se remettre de son malaise. Chaque année on assiste à des coupures intempestives en période de forte chaleur. A quand la fin du calvaire des populations ?

Assitan DIAKITE

