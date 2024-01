Délestages persistants au Mali : Appel pressant du Front uni des jeunes et du M5 diaspora pour une solution rapide

Le Front uni des jeunes du Mali et le M5 diaspora ont organisé, conjointement, un point de presse à la Maison de la Presse, le vendredi 12 janvier dernier pour aborder les problèmes urgents de l’actualité, en particulier, la situation critique de l’approvisionnement en électricité.

Actuellement, l’une des préoccupations majeures de la population malienne demeure les coupures fréquentes d’électricité. Ousmane Doumbia, le président d’honneur du Front uni, a souligné que tout le monde souffre des conséquences de ces délestages. C’est dans ce contexte que le Front uni des jeunes du Mali et le M5 diaspora ont appelé le gouvernement à redoubler d’efforts pour résoudre ce problème majeur et garantir un approvisionnement électrique stable, rappelant les périodes où l’électricité était plus fiable dans le pays.

Ousmane Doubia a également insisté sur la nécessité pour l’Énergie du Mali (EDM) de fournir un calendrier prévisionnel des délestages. Selon lui, cela permettrait aux entreprises, aux personnes âgées et à la population en général de planifier leurs activités en conséquence. Cependant, dans un étonnant retournement de situation, Youssouf Diawara du Front uni a affirmé que la situation électrique sera rétablie d’ici à la fin du mois, citant des sources sûres à la présidence et à l’EDM. Cette déclaration a suscité un certain espoir parmi la population malienne, bien que la prudence reste de mise.

Au-delà de la problématique des délestages, les deux mouvements ont également abordé le dialogue inter-malien et la question de la candidature du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. Ousmane Doumbia a souligné que le Front soutient le dialogue inter-malien tout en précisant que la candidature d’Assimi Goïta reste une rumeur, jusqu’à ce que le colonel lui-même déclare publiquement ses intentions.

En conclusion, l’espoir réside désormais dans la promesse de rétablissement de l’électricité d’ici à la fin du mois, énoncée par Youssouf Diawara. Les Maliens espèrent que cette annonce se concrétisera rapidement pour mettre fin aux souffrances liées aux délestages.

Adama Coulibaly

Commentaires via Facebook :