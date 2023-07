L’exploitation des ressources minières au Mali : Comment assurer un partage juste et équitable pour une majorité des Maliens ?, tel est l’intitulé du colloque de haut niveau qui se tient du 3 au 4 juillet 2023 à l’hôtel Radisson Collection. Organisé par le Centre d’Etude et de Réflexion au Mali (CERM), cette rencontre multi-acteurs vise à réfléchir aux pistes de solutions pour rendre le secteur minier bénéfique pour l’Etat, les Maliens, et asseoir un partenariat gagnant-gagnant entre l’Etat et les investisseurs.

Au Mali, l’or est actuellement le premier produit d’exportation du pays en valeur et constitue un des plus grands contributeurs à la croissance économique. Les ressources générées par le secteur se chiffrent entre 250 à 300 milliards de FCFA par an. Paradoxalement, de nombreux rapports produits sur le secteur de l’or au Mali à ne citer que le rapport de l’ITIE et celui du Vérificateur Général, indiquent que les retombées sont au deçà des attentes. Et pour bon nombre de Maliens à commencer par le Président de la Transition,

« L’or ne brille pas pour les maliens ». Pour pallier cette incohérence qui suscite débat au sein de la population notamment les populations abritant les sites miniers ainsi au niveau étatique, le CERM à ses habitudes ouvre le débat sur la problématique en vue d’y trouver des pistes de solution.

Ce colloque va donc à partir de l’état des lieux du secteur, mener des réflexions en vue d’aboutir à des propositions pertinentes afin que l’exploitation des ressources minières soit plus productive, rentable et bénéfique, a fait savoir la vice-présidente du CERM, .Mme Assétou Founé Samaké. Joignant ses propos à ceux de la vice –présidente du CERM, le président de la Chambre des Mines, Abdoulaye Pona, à son tour, est revenu sur la pertinence de la rencontre. A ses dires, il s’agit d’une réunion de spécialistes dont les expertises seront mises en contribution afin que les ressources minières soient plus bénéfiques pour l’Etat et les Maliens à travers un partage juste, équitable des résultats d’exploitations. Le représentant du ministère des Mines, en parfait accord avec les autres intervenants, a engagé son département à s’approprier les recommandations issues du colloque devant servir à l’accroissement de la part nationale dans l’exploitation du secteur.

Durant ces deux jours, les participants vont échanger sur les questions portant sur : les revenus issus des ressources minières ; détermination des conditions d’un partenariat gagnant-gagnant entre les investisseurs du secteur et l’Etat du Mali ; à la régulation de l’exploitation artisanale des ressources minières ; à la RSE minimum pour un développement économique renforcé etc .

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

