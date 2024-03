Nommé à la tête de la Direction des Grandes Entreprises (DGE) le 11 février 2021, l’inspecteur des impôts Hamadou Fall Dianka ne cesse de donner entière satisfaction à ses supérieurs hiérarchiques au fil des exercices budgétaires d’Etat. L’année 2023 n’a pas dérogé à cette règle “instituée”, la DGE ayant réalisé 100% de l’objectif annuel assigné à la structure avec un recouvrement de 981,734 milliards de FCFA sur une prévision de 980,618 milliards de FCFA. Pour cette autre et grande performance, le Directeur général des impôts a adressé au premier responsable de la structure une lettre de félicitations dont le contenu en dit long sur son degré de satisfaction et sa fierté.

C’est exactement le vendredi 26 février 2021 que l’inspecteur des impôts, Hamadou Fall Dianka, a pris fonction à la tête de la Direction des Grandes Entreprises, un service hautement stratégique de la Direction générale des Impôts.

Et pour cause : la DGE est chargée des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur ou égal à un milliard de FCFA et toutes les entreprises, quel que soit leur chiffre d’affaires, dont l’activité principale est liée à un secteur stratégique pour l’économie nationale. Ces entreprises couvrent des secteurs vitaux comme les mines et les télécommunications. Une lourde mission donc pour Hamadou Fall Dianka et ses hommes que de recouvrer et d’encaisser tous les impôts, droits et taxes intérieurs dus par ces entreprises. Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que le natif de Léré (région de Tombouctou) n’a pas failli ; au contraire, en moins de temps qu’il n’en faut, il a réussi à contribuer à booster les recettes fiscales, à renforcer la confiance des contribuables en la DGE, à offrir un service de qualité aux usagers, et à atteindre l’objectif de recettes 2021 de plus de 987 milliards de FCFA assignés par les autorités.

En 2022, la DGE a encore frappé. Cette année-là, sur une prévision de 986,940 milliards de FCFA, la DGI a mobilisé 995,745 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 101 %.

Sur ce montant, la part prévisionnelle de la DGE était de 821,480 milliards de FCFA. Mais à l’heure du bilan, Fall Dianka et son équipe avaient mobilisé 842,703 milliards de FCFA, soit un taux de 103%.

Et comme écrit plus haut, l’année 2023 a été tout aussi abondante en chiffres avec plus de 981 milliards sur 980 milliards fixés.

Pour ce résultat flatteur, le patron de la DGE a reçu les félicitations du patron de la DGI. Dans la missive adressée à Hamadou Fall Dianka, Mathias Konaté mentionne : “Il est ressorti de l’examen des résultats obtenus en 2023 par les services relevant de la Direction générale des Impôts (DGI) que sur un objectif annuel de recouvrement de 980,618 milliards de FCFA fixé, votre structure a mobilisé 981,734 milliards de FCFA, soit un taux de réalisation de 100%.

Je tiens à vous adresser mes vives félicitions pour ce brillant résultat qui a été d’un apport substantiel dans l’atteinte de l’objectif global assigné à la DGI, à savoir la mobilisation de 1 166,775 milliards de FCFA dans le cadre de l’exécution de la loi de finances de 2023.Vous associerez à ces félicitations tout le personnel de la Direction des Grandes Entreprises. “

Aussi, le Directeur général des Impôts les exhorte-t-il à persévérer dans cette voie qui, en définitive, reste la seule permettant à l’administration fiscale d’aider les plus hautes autorités de la Transition à relever les défis qui leur sont lancés en terme de croissance économique et de développement humain durable.

Mathias Konaté saisit l’occasion pour les informer de ce qui les attend en cette année 2024 : “Je voudrais, en même temps, vous annoncer que les objectifs de recettes assignés à notre administration dans le cadre de la loi des finances pour l’année 2024 sont de 1 260 milliards de FCFA, soit un taux d’accroissement de 7,99% par rapport aux prévisions de 2023.

Afin d’imprimer aux succès que notre administration vent d’enregistrer après la performance de 2023, un caractère de durabilité et marquer de façon irréversible la marche vers l’atteinte des objectifs de pression fiscale, il importe que les objectifs de 2024 soient atteints, voire dépassés.”

