Edito : Bipartition des organisations musulmanes

Après avoir validé le projet de nouvelle constitution du Mali, le Président de la Transition malienne l’a officiellement présenté, depuis le 20 mars 2023, aux Forces vives de la nation. Col Assimi Goïta s’est servi de l’occasion pour leur expliquer le grand intérêt que son Gouvernement porte pour la nouvelle Constitution. Aussi, il les a invités d’y adhérer pleinement et de le vulgariser auprès de leurs militants et des populations. Alors que, au sein des Forces vives, cette question de nouvelle Loi Fondamentale ne fait pas du tout l’unanimité. Puisque, en réalité, elle les divise.

Ce constat est hélas bien perceptible chez les acteurs politiques et dans leurs regroupements politiques, tout comme chez les leaders religieux musulmans et au sein de leurs associations. Lesquels sont déjà dans des bagarres de positionnement. Ainsi, des leaders musulmans ou des associations religieuses musulmanes profitent des meetings ou des plateaux de télévision pour se prononcer. Lors de cet exercice (quasi politique), il ressort une nette bipartition des dignitaires ou des associations musulmanes autour du Projet de Nouvelle Constitution. Les uns s’y opposent tandis que les autres y adhèrent.

La Ligue Malienne des Imams et Savants pour la solidarité islamique (Limama), fait partie des regroupements religieux qui ont carrément rejeté le Projet de Nouvelle Constitution. Elle s’oppose à l’expression de « la laïcité » dans le texte constitutionnel et exige qu’elle soit remplacée par celle de « l’Etat multiconfessionnel ». Idem pour le regroupement politico-religieux de l’Imam Mahmoud Dicko qui rejette le Projet de Nouvelle Constitution. La Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam (CMAS) n’a de cesse dénoncé ledit projet. Dans nombre de ses sorties médiatiques ou meetings, elle exigeait du Président de la Transition de « sursoir » à l’élaboration d’une nouvelle Loi Fondamentale.

Par contre, il y a des leaders religieux musulmans qui apportent leur soutien indéfectible au nouveau Projet constitutionnel. Cherif Ousmane Madani Haidara fait partie de ceux-ci. S’exprimant en son nom personnel, le Président d’Honneur du Mouvement Ançardine International, dit : « J’exprime mon soutien total au projet de constitution ». Mais nul n’ignore que les positions du Guide des Ançardines se confondent avec celles de son mouvement.

Autre grand soutien de taille de la Transition ? Le Cherif de Nioro est beaucoup cité pour soutenir les Autorités de la Transition. Or, jusque-là, le Chef des Hamallistes ne s’est pas prononcé officiellement. Mais d’après certaines indiscrétions, il aurait déjà donné son aval pour le Projet de Nouvelle Constitution. Si cela venait à s’officialiser, nul doute que le Mollah serait suivi par la majorité des Hamallistes.

Quid de la position du Haut Conseil Islamique du Mali (HCIM) ? Certainement bipartite, cette organisation nationale, censée représentée toutes les confessions religieuses musulmanes du Mali, ne s’est toujours pas prononcée sur la question. D’ailleurs, pourrait-il le faire au risque de s’éclater ?

Une chose est plus que certaine, la campagne référendaire, si elle a lieu, sera rude, pour ne pas dire très rude entre les leaders et (ou) Associations religieuses musulmans (es). Mais une autre chose serait beaucoup plus intéressante : le résultat des urnes (si le vote a pu se dérouler). Car le verdict des urnes nous permettrait in fine de connaitre le poids réel des uns et des autres.

Gaoussou Madani Traoré

