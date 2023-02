Éditorial : Wagner et la question la plus bête…

Dans un article qu’il a fait publier dans nos colonnes, l’adjudant-chef d’aviation à la retraite, Bobo Traoré, a dit que c’est un miracle que les jeunes Colonels auteurs du pronunciamiento du 18 août 2020 soient parvenus, au nez et à la barbe des troupes d’occupation pléthoriques sur notre sol avec des moyens de renseignements insoupçonnés, de remettre sur pied notre vaillante Armée méthodiquement destructurée et démantelée par nos hommes d’État, présidents de la République, Premiers ministres, ministres de la défense et officiers félons avides d’argent. Et que, pour cette raison, les Maliens doivent faire confiance aux valeurs intrinsèques de cette nouvelle génération d’officiers aux hautes qualités militaires, stratèges et surtout patriotes. L’adjudant-chef d’aviation à la retraite ajoutait qu’il faut que les Maliens soient soudés et engagés derrière leur Armée qui a désormais à sa tête de brillants officiers, toute la hiérarchie militaire, et de vrais soldats qui ne cherchent qu’à défendre leur patrie. Bobo Traoré dit qu’il faut remercier le ciel d’avoir donné au Mali des fils dignes pour servir un peuple glorieux.

On ne se lancera pas dans une longue narration, même si les éléments pour galvaniser notre patriotisme, notre attachement viscéral au Mali de nos ancêtres, abondent. Mardi, 12 janvier 2021: alors que la fête nationale de l’Armée, 60ème du nombre, devait être célébrée dans huit petits jours, le vice-président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, remit au chef d’état-major de l’Armée de l’Air, Colonel Alou Boï Diarra, un hélicoptère de combat de type Mi-35. Celui-ci sera suivi, quelques jours après, par un deuxième. On se souvient encore des mots rassurants du Colonel Diarra exultant de joie indomptable, puisqu’il avait avec lui la certitude qu’il aura bientôt tous les moyens pour assurer aux troupes au sol la bonne couverture aérienne et tout l’appui qu’il leur faut. Depuis, de l’eau a coulé sous le pont.

On fera l’économie des paroles toutes militaires de Colonel Sadio Camara louant la qualité du partenaire russe quand il est allé réceptionner des aéronefs flambant neufs à l’aéroport Modibo Keïta-Sénou. C’est l’Armée qui traque désormais les terroristes, détruisant partout leurs sanctuaires. Frayeur jusqu’à l’angoisse qui provoque la diarrhée chez les ennemis du Mali, ceux-là qui ont créé le terrorisme et les terroristes, qui les financent, qui les arment, qui les appuient. On commence à crier au Wagner, groupe de mercenaires dit russe, que le gouvernement malien paierait à 10 milliards de dollars par mois, pour protéger les autorités de la Transition, ensuite, disent-ils, pour tuer des civils maliens. On les aurait même vus, ces mercenaires russes, violer des femmes maliennes, voire engager de terribles affrontements avec les FAMAs ici et là. Mais Wagner au Mali, c’est comme le monstre du Loch Ness : tout le monde en parle, mais personne ne l’a vu. Certains en parlent pour faire croire que les victoires indéniables sur les terroristes ne sont pas des faits d’armes des militaires; d’autres croient pouvoir intoxiquer les esprits en disant que toutes les mines d’or et autres richesses de notre sous-sol sont bradées pour entretenir une armée étrangère criminelle. On aura vu ces derniers jours un Malien insinuer que le Président Assimi Goïta a fait appel à Wagner parce qu’il connaît ce qu’est la guerre asymétrique. Rien que des sornettes pour déprécier la puissance des FAMA. Mais non !

Ce qui est certain, c’est qu’il y a bien des instructeurs russes au Mali, ce qui est bien compréhensible.

Wagner est un groupe de combat, de guerre, qui a ses troupes, ses arsenaux, qui ne va nulle part pour faire de la figuration. Quand Wagner, comme tous les groupes du genre, vient quelque part, il y a des bases. Au Mali, on sait où sont les bases de la Minusma. On savait où étaient les bases de Serval, puis Barkhane; on savait où se trouvaient les bases du G5-Sahel, etc.

Ce n’est pas parce que la propagande française, européenne, américaine, soutenue malheureusement par les Nations Unies, dit qu’il y a Wagner au Mali que cela est vrai.

L’ONU elle-mele, souvenons-nous, a soigneusement évité, dans un passé pas si lointain, de parler de Wagner, préférant la formule alambiquée “d’hommes blancs”. Il y a peu, souvenons-nous encore, la ministre allemande n’a pas cru devoir parler de Wagner, elle a parlé des “Russes”.

Et hâpés par le rouleau compresseur du narratif mensonger de l’ennemi du Mali, des Maliens en sont arrivés à poser la question la plus bête jamais adresséé àvune autorité depuis Mathusalem : combien les autorités de la transition mettent dans l’achat des équipements (qui font notre) ? Fermez vos bouches !

Amadou N’Fa Diallo

