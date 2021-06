Groupe scolaire Marie Diarra : Les anciens élèves lancent une association au nom de l’école

Dans le but de mieux améliorer les conditions de vie de l’école Hamdallaye Marché portant désormais le nom du Groupe scolaire « Marie Diarra », une association en son nom vient de voir le jour.

Dénommée « Association des Anciens Elèves de l’Ecole Hamdallaye Marché », elle a lancé officiellement ses activités couplées à la remise de dons. Elle a remis, vendredi 28 mai 2021, aux responsables dudit établissement, des matériels d’assainissement, ventilateurs et fournitures scolaires.

La cérémonie s’est déroulée en présence du représentant du maire de la commune IV, Abdallah Yattara, de la Directrice du centre d’animation pédagogique (DCAP), Mme Traoré Aminata Coulibaly et du président de l’ADAEHM, Hamady Samaké.

« C’est grâce au courage et à la détermination que l’association a pu relever le défi quant à l’organisation et à la recherche des partenaires pour faire le bonheur des enseignants et élèves de cette école », a lancé Assan Ben Hamed, secrétaire général de l’association des anciens élèves de l’école Hamdallaye Marché. Pour lui, l’objectif de l’association est de faciliter la connaissance mutuelle entre les anciens élèves de l’école Hamdallaye, de promouvoir l’unité, la fraternité, le dialogue, la solidarité et l’entraide entres les membres. Il a fait savoir que l’association souhaite impulser et appuyer les actions de développement par la formation, la réalisation d’infrastructures, d’ouvrages et l’acquisition d’équipements. Elle doit aussi appuyer la mise en place des activités génératrices de revenus entre autres dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la culture.

« L’ADAEHM projette de réaliser un certain nombre de projets portant entre autres sur l’organisation des tournois de football entre les différents groupes, l’organisation des concours de rédaction, dictée, mathématiques, physique-chimie, anglais et récitation. »

Selon Assan Ben Ahmed, son organisation entend très prochainement repeindre les murs de clôture et les salles de classes, construire des latrines, aménager une salle information et ouvrir une bibliothèque. « Ces projets, a-t-il ajouté, sont énormes mais pas impossible. Ensemble, on pourra les réaliser car on souhaite faire de cette école la meilleure du CAP de Lafiabougou », a-t-il ajouté.

D’après lui, les enfants constituent l’avenir du pays. Et ainsi, la réussite scolaire, soutient-il, de ces enfants est primordiale. Avant d’ajouter qu’il faut donc leur donner tout l’amour afin de les aider à aller de l’avant dans les études. « Je souhaite à ce titre réaffirmer l’engagement de l’association à poursuivre son action en faveur de la bonne scolarisation des enfants », a-t-il fait entendre.

Lors de cette cérémonie, le public a eu droit à la présentation d’un sketch, à la chorégraphie et les témoignages du professeur de français, Cheickné Keïta suivi de la remise symbolique de don. Pour sa part, la DCAP, Mme Traoré Aminata Coulibaly, a prodigué de sages conseils à l’endroit de ses collègues enseignants en les appelants à faire bon usage de ces matériels.

B.S. T

