La rentrée scolaire et universitaire 2024-2025, prévue pour le 4 novembre prochain, s’approche à grand pas.

Pour s’assurer que les conditions sont réunies dans les différentes écoles pour une bonne reprise des cours, une délégation ministérielle comprenant le ministre de l’Éducation nationale, Dr Amadou Sy Savané, ses collègues des Transports et des Infrastructures, Mme Dembélé Madina Sissoko, de la Santé et du Développement social, le colonel Assa Badiallo Touré, de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, Mamoudou Kassogué et du Travail et de la Fonction publique, Fassoun Coulibaly, s’est rendu, le week -fin dernier, dans trois établissements scolaires de Bamako où elle a pu jauger l’état des préparatifs de la reprise des classes.

Le ministre de l’Éducation nationale et ses collègues ont visité l’école communautaire « Père Tim » du Quartier sans fil. Cet établissement scolaire accueillait 365 sinistrés des inondations, soit 47 ménages. Ces sinistrés qui avaient trouvé un gîte dans cet établissement, occupaient neuf salles de classe qu’ils ont fini par libérer. Cette école communautaire va ainsi recevoir ses 238 élèves et ses 11 enseignants dans une semaine. Mais la délégation ministérielle a pu constater l’état de dégradation avancée des classes. Les 10 latrines qui s’y trouvent sont également totalement délabrées et remplies à ras bord. Cela nécessite un petit entretien et surtout une vidange.

Cap sur le groupe scolaire «Séga Diallo» de Bozola. Dans cet établissement scolaire, les cinq membres du gouvernement ont vu des classes en état de dégradation très avancée. Les tables-bancs sont vétustes. Il ressort des informations recueillies sur place que les familles sinistrées qui s’y découvrent, ont été relogées comme celles qui occupaient l’école communautaire « Père Tim » dans l’enceinte de l’ex-hôtel Hirondelle.

À la cité scolaire «IFA Baco» de Sébénikoro, les ministres ont constaté des salles de classes en bon état. Dans cette école, située dans un bas-fond, stagnent toujours les eaux de pluie. L’établissement doit mettre les bouchées pour accueillir à la rentrée ses 587 élèves qui seront encadrés par 14 enseignants. Le directeur du Centre d’animation pédagogique de Sébénikoro, Oumar Yossi, a proposé un plan B au ministre de l’Éducation nationale.

Au cas où la cité scolaire ne sera pas prête pour la reprise des cours, ses élèves pourraient être orientés vers le groupe scolaire «A, B et C» de Sébénikoro où les conditions sont réunies pour la rentrée des classes. «On envisage un système de vacances, c’est-à-dire une rotation des apprenants. Ainsi, les élèves seront répartis en deux groupes. La première cohorte fera les cours le matin. Le deuxième groupe d’élèves suivra les cours dans l’après-midi», a expliqué Oumar Yossi.

Le ministre de l’Éducation nationale a déclaré que cette visite de terrain lui a permis de jauger le niveau des préparatifs de la rentrée scolaire. Et de préciser que tous les membres du gouvernement ont été déployés sur le terrain pour s’enquérir des conditions de reprise des cours.

Sidi WAGUE

