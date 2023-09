Ségou : L’UNESCO protège les manuscrits anciens au Mali

Du 30 au 31 Août 2023 à l’hôtel Fanta N’Dongo de Sébougou, l’UNESCO en partenariat avec l’agence nationale de communication pour le développement « ANCD » a organisé un atelier de formation des animateurs de radios communautaires et des journalistes culturels sur les valeurs historiques, sociales, culturelles, scientifiques et économiques des manuscrits anciens. Pendant cet atelier de deux jours, l’UNESCO l’objectif visait à outiller les animateurs de radios communautaires et les journalistes culturels tout en les dotant d’ informations nécessaires sur les valeurs historiques, scientifiques, culturelles et économiques des manuscrits anciens afin de leur permettre de véhiculer des informations fiables et d’élaborer des messages d’informations et sensibilisation et les diffuser à travers des émissions radiophoniques dans les langues nationales.

A l’ouverture des travaux de l’atelier, le représentant de l’exécutif régional en la personne du conseiller aux affaires administratives et juridiques Mohamed Aboubacrine Ag Mohamed Aly, a salué les organisateurs pour le choix porté sur Ségou. Il a tenu à remercier les uns et les autres pour leur présence à segou et a souhaité pleins succès pour le déroulement de l’atelier. Il les a rassurés de leur disponibilité pour la sauvegarde et la valorisation des manuscrits anciens. Prenant la parole docteur Bazoumana Traoré, représentant le chef de bureau de l’UNESCO au Mali a indiqué que le choix porté sur Ségou a un symbole tout particulier : Ségou c’est la cité de la culture, c’est le berceau des grands empires. Il affirmera que selon les dernières estimations le nombre de manuscrits anciens disponibles au Mali est de 1.5OO.OOO qui reste à vérifier et sont repartis entre Tombouctou, Gao, Mopti, Ségou et Nioro du Sahel. Madame Traoré Assitan Coulibaly directrice de l’ANCD a tout d’abord souhaité la pérennisation du partenariat avec l’UNESCO et a également souhaité la bienvenue aux différents hommes de medias qui ont bien voulu prendre part à cet atelier « de donner et de recevoir ». Elle a demandé aux journalistes de suivre l’atelier avec ponctualité, assiduité car ils seront les relais pour véhiculer les messages de l’atelier. Monsieur Hassane Koné, président de l’association des journalistes culturels du Mali a souhaité l’implication de tous les journalistes qui seront les relais pour la promotion des manuscrits anciens à travers le Mali et même au-delà. Les deux jours de l’atelier ont été sanctionnés par des propositions, des recommandations : mise en place d’un réseau des animateurs et journalistes pour la promotion des manuscrits anciens au Mali, amener les acteurs des medias à plus d’implication, formaliser les relations entre le réseau de l’agence nationale de communication pour le développement et l’UNESCO, pérenniser les acquis entre autres. En outre cet atelier a vu la participation de 20 animateurs de radios et journalistes culturels venus de Tombouctou, Djenné, Ségou, Kayes, Sikasso et Bamako.

Bakary MALLE (stagiaire)

