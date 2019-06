La capitale des trois caïmans Bamako abritera les 20é éditions de la quinzaine de l’environnement du 05 au 17 juin 2019. En prélude à l’événement, le conseiller technique du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable Modibo Sacko, la présidente de la commission d’organisation Mme Haidara Fatoumata Denon et son adjoint Sékou Koné ainsi que le Directeur de l’Agence de l’Environnement et Développement Durable (AEDD) étaient devant la presse le jeudi 30 Mai 2019 à la maison de la presse afin d’éclairer la lanterne des journalistes sur les multiples événements de la 20é éditions de la quinzaine de l’environnement et de dévoiler les kyrielles d’activités qui se dérouleront sur toute l’étendue du territoire durant la quinzaine.

Le conseiller technique du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable Modibo Sacko a entamé ses propos par décortiquer les enjeux de la quinzaine de l’environnement pour le Mali. La quinzaine de l’environnement est un large plateau afin de permettre aux différents acteurs qui travaillent d’arrache pied chaque jour afin d’amener la population cible à s’investir d’avantage envers leur environnement et à préserver l’environnement gage de progrès, a-t-il prononcé. Il a affirmé qu’elle consacre une série d’événements au service d’une véritable communication pour le changement de comportement en faveur de la protection des ressources environnementales et l’amélioration du cadre de vie. Bamako abritera cette 20è édition avec au programme plusieurs activités non seulement à Bamako mais dans d’autres régions du pays, ajoute-t-il. Mme Haidara Fatoumata Denon, la présidente de la commission d’organisation de la 20ème édition de la quinzaine de l’environnement a noté que la place de la presse est capitale pour l’atteinte des objectifs de la quinzaine. Elle a convié les hommes de médias a relayé l’information auprès des populations cibles afin que le combat pour le changement de comportement puisse être une réussite. Sékou Koné a signalé que la cérémonie d’ouverture prévue pour le lundi 10 Juin 2019 sur les berges du fleuve Niger derrière le palais de la culture sera présidée par le président de la République Ibrahim Boubacar Keita. Il a aussi dévoilé les deux thèmes de la 20é éditions qui sont : la pollution de l’air ainsi que 25 ans, cultivons l’avenir ensemble. Il a fait savoir que des conférences débats, des panels seront organisés durant l’événement afin d’éclairer la lanterne des populations sur les dangers que guettent le pays ainsi que les mesures pour les contrer. Mamadou Camara le Directeur de l’Agence de l’Environnement et Développement Durable a abordé les énormes enjeux de la quinzaine de l’environnement tout en invitant les maliens à bien prendre soin de leur environnement. Il a aussi mit l’accent sur les acquis des différentes éditions qui a ses yeux a permis d’apporter un changement significatif. Après avoir organisé 14ème édition de la quinzaine de l’environnement, la capitale des trois caïmans s’apprête à organiser sa 15ème édition de la quinzaine qui correspond à la 20é éditions de l’événement.

Moussa Samba Diallo

