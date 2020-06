21é édition de la quinzaine de l’environnement : La menace de la pandémie du covid-19 planera-t-elle sur l’événement ?

Cette année le Mali doit célébrer la 21é édition de la quinzaine de l’environnement, la quinzaine étant un plateau permettant aux différents acteurs intervenant dans la lutte contre les multiples effets nocifs des changements climatiques de chercher des solutions alternatives afin de sauver l’écosystème, la faune et la flore. La menace de la pandémie du covid-19 qui ébranle le monde entier risque de peser lourd sur les activités de la 21é édition.

La quinzaine de l’environnement qui est un large plateau afin de permettre aux différents acteurs qui travaillent d’arrache-pied chaque jour pour amener la population cible à s’investir davantage envers leur environnement, gage du progrès et qui consacre une série d’événements au service d’une véritable communication pour le changement de comportement en faveur de la protection des ressources environnementales et l’amélioration du cadre de vie. La pandémie du covid-19 pèsera lourd sur l’événement car d’après une source proche du dossier, il n’y aura pas d’activité physique lors de cette 21é édition. « La quinzaine de l’environnement de cette année 2020 se déroulera via des émissions télés, des émissions sur les antennes des radios ainsi que dans les colonnes des journaux », a expliqué notre source avant de noter que la pandémie du covid-19 a eu des répercussions sur toutes les activités du pays et que la quinzaine de l’environnement ne fera donc pas exception. Selon lui, les deux dates cruciales à savoir le 05 juin : la journée mondiale de l’environnement et le 17 Juin : la Journée Internationale de Lutte Contre la Sécheresse et la Désertification seront célébrées mais pas comme les autres années uniquement via des émissions radios et la télévision afin de sensibiliser les populations sur les dangers tout en leur guidant vers des pratiques idoines afin de sauvegarder notre écosystème. Notons que la pandémie du covid-19 planera belle et bien sur la 21é édition de la quinzaine de l’environnement et la privera de plein d’activités de sensibilisation et de communication en faveur du changement de comportement des populations maliennes envers la protection de l’environnement.

Moussa Samba Diallo

