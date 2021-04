22ème édition de la quinzaine de l’environnement : Bougouni, ville hôte de l’événement

Les préparatifs de la 22ème édition de la quinzaine de l’environnement, qui se tiendra à Bougouni, vont bon train. Le ministère de l’Environnement de l’Assainissement et du Développement Durable et l’Agence de l’Environnement et du Développement Durable (AEDD) sont à pied d’œuvre pour l’atteinte des objectifs. Les organisateurs ont rencontré la presse, le jeudi 22 avril 2021 dans les locaux de l’AEDD afin d’informer les journalistes des préparatifs de la prochaine édition de la quinzaine de l’environnement.

Abdrahamane Démé, le chef du département renforcement des capacités de l’Agence de l’Environnement et le Développement Durable a entamé ses propos en mentionnant l’énorme rôle de la communication autour de la quinzaine en faveur d’un changement de comportement des populations en vue de la préservation de l’écosystème. Il a cité les objectifs de la quinzaine de l’environnement qui sont entre autres, le développement d’un espace partenarial et festif en vue de préserver notre patrimoine naturel commun en relevant les défis de la désertification, de l’érosion, de la diversité biologique, de l’insalubrité, de la gestion écologique des déchets, du contrôle des pollutions et du réchauffement de la planète ; la construction d’un partenariat entre toutes les parties prenantes en vue de la protection de l’environnement et du cadre de vie : pouvoirs publics, collectivités territoriales, société civile, secteur privé, partenaires techniques et financiers, universitaires, chercheurs etc. ; le renforcement de l’engagement collectif et individuel par l’adoption de comportements quotidiens adéquats nécessaires à l’amélioration de la qualité du cadre de vie et de notre environnement à travers l’information sur les enjeux et les défis environnementaux auxquels notre pays est confronté. Démé a signalé que les buts de la quinzaine de l’environnement ne pourraient jamais être atteints sans l’implication de la presse. C’est la raison pour laquelle ils ont convoqué cette rencontre avec la presse afin d’échanger avec eux pour le bon déroulement de la 22ème édition de la quinzaine que la ville de Bougouni abritera. Il a fait savoir que le ministère et l’AEDD mettront tout en œuvre pour la réussite de l’événement.

Moussa Samba Diallo

