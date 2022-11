Sous la bannière du Conseil malien des Transporteurs routiers (CMTR), les transports s’engagent à rendre Bamako propre. Ils ont lancé le dimanche 6 novembre très tôt dans la matinée, « l’opération Bamako ville propre » devant le Stade Omnisports Modibo Keita.

Les transporteurs du Mali regroupés au sein du CMTR, ont lancé le pari de la propreté de Bamako la capitale. Une vingtaine de camions bennes et 4 pelleteuses ont été mises à la tâche pour la réussite de cette opération d’envergure. Le coup d’envoi a été donné devant le Stade Omnisports Modibo Keita, le dimanche dernier vers 10h, par Mme le ministre des Transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko.

Le ministre Dembélé Madina Sissoko, à bord d’un camion benne a présidé la cérémonie en présence du conseiller technique du ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Ousmane Dembélé, des représentants du gouverneur et du maire du district, du directeur national des Transporteurs routiers, maritimes et fluviaux, Mamadou Sow. Le président du CMTR, Youssouf Traoré dit Bani et des membres de son bureau avec des responsables de syndicats de transporteurs routiers étaient de la partie.

Le ministre des Transports et des Infrastructures a ensuite assisté au premier coup de pelleteuse aux ordures, au marché d’Alloco de Sougouni Koura.

Cette première opération de salubrité et d’assainissement, que le CMTR entend pérenniser va couvrir plusieurs endroits de Bamako. Notamment la place de Sikasso ou Loco Sougou du marché Sougouni Koura, les dépôts d’ordures de Darsalam, Koulaba, Sogonafing, Kilimadjaro à Lafiabougou, le marché Dabanani et les abords immédiats de l’Hôtel de l’Amitié. Des points jugés particulièrement insalubres.

Selon Youssouf Bani Traoré, « c’est devant un tableau sombre que le CMTR a décidé de sonner la mobilisation en son sein et susciter un élan citoyen général pour débarrasser notre capitale de ces ordures et lui redonner son lustre d’antan et sa renommée de Bamako la coquette ». Le président du CMTR avait décrit plus haut dans son intervention, l’état actuel de l’assainissement de la capitale, qui selon lui, laisse à désirer. « Les routes et les rues de Bamako sont jonchées de déchets ; les marchés lieux par excellence d’exposition de nos produits alimentaires sont occupés des montagnes d’immondices avec leurs nuées de mouches, de moustiques et toutes sortes de germes, ennemies de notre santé », a indiqué M. Traoré, le président de la faîtière des transporteurs routiers du Mali.

A travers « l’opération Bamako ville propre », les transporteurs du Mali et leurs partenaires, aux dires de Youssouf Bani Traoré, entendent réaffirmer leur attachement patriotique à notre pays et assurer les plus hautes autorités de la Transition de leur pleine volonté à jouer pleinement leur partition dans l’édification du Mali nouveau.

Abdrahamane Dicko

