Dans le cadre du programme “Global Shiting”, le Réseau des jeunes Sahéliens pour le climat au Mali, a formé 80 enfants à une vaste opération de reboisement à Ségou. Soutenue par Save the Children, cette initiative vise à lutter contre le changement climatique en plaçant les enfants au cœur de l’opération.

Le Réseau des jeunes Sahéliens pour le changement climatique au Mali est un regroupement composé de jeunes engagés pour mener des actions à base communautaire pour arrêter l’avancée du désert au Sahel. Ce réseau opère au Mali et dans des pays limitrophes. C’est dans le cadre du projet programme Global Shiting financé par Save the Children qu’une opération de reboisement est initiée à Ségou.

En plus, 80 enfants de 9 à 14 ans, “notre futur”, selon Hasniya Mint Ibrahim, formateur et chargé de communication du Réseau, ont été formés sur le changement climatique et ses conséquences.

Après la formation, chaque enfant a planté deux arbres sur le site du marché de Darsalam et dans la rue principale du service des sapeurs-pompiers. “Nous avons responsabilisé les enfants. Ils vont suivre et entretenir les plantes”, a dit Amidou Ascofaré, chargé de programme.

Les autorités administratives et politiques de la ville de Ségou et les responsables des eaux et forêts étaient présents lors du lancement.

Albert Kalambry

Correspondant à Ségou

