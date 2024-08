Le commissariat de police de Niamakoro remet ça: Un réseau international de faussaires défait. 5 millions de faux billets saisis, un suspect arrêté

Le Commissariat de Police de Niamakoro a démantelé un réseau international spécialisé dans la fausse monnaie et saisi 5.000.000 FCFA contrefaits et un suspect de nationalité Guinéenne a été interpellé.

Selon nos sources, c’est à la suite de dénonciation grâce à son puissant réseau de renseignements que ledit commissariat a procédé à des investigations pointues ayant conduit à l’arrestation d’un Guinéen à la tête de ce qui semble un réseau international de falsification, de contrefaçon de billets de banque et leurs mises en circulation à l’échelle nationale.

Une perquisition effectuée à son domicile a permis de retrouver :

Des Faux de billet en coupures de 10.000F* *CFA d’un montant de plus 5.000.000F

Trois (03) Paquets de Feuillets en Coupures de billets d’argent servant à l’établissement des Faux Billets,

Des feuillets malaxés dans du mercure rentrant dans la confection des Faux Billets,

Des matériels (ciseaux, règles, lames, plaquettes en métal, une boîte de peinture, des cachets, ancres, des crayons de couleur, de la colle, des seringues vides, des papiers aluminium…)

des Bidons contenant des produits en liquides)…

Ces faux billets, sont d’une très bonne qualité au point qu’il est difficile de les détecter à l’œil nu.

C’est le lundi 19 Août 2024, que le Commissaire BOUBACAR DOUMBIA, après avoir informé et obtenu la bénédiction de ses chefs hiérarchiques, est passé à l’action. Il a ainsi interpellé à Kalaban-Koro, le principal suspect, non moins cerveau du réseau.

En enquêteur averti et fin stratège, le Commissaire Boubacar fit envoyé une équipe de sa brigade de recherche bien outillée en termes de renseignement et stratégie d’interpellation. L’opération a abouti à l’arrestation et la conduite du suspect devant le Commissaire DOUMBIA. Du travail propre.

Le suspect dit se nommer Noumoukè, âgé de 44 ans, né à Macentan République de Guinée Conakry, Employé de commerce, domicilié à Kalaba-coro Plateau.

L’individu déclara en outre être un professionnel dans la confection et l’émission de faux Billets et avoue avoir fait plusieurs victimes au Mali. C’est visiblement pour lui la fin d’une longue carrière.

En territoire malien, il ignorait certainement que les forces de l’ordre sont plus que jamais mobilisées et galvanisées par la hiérarchie.

Le Directeur Général de la Police Nationale, le Commissaire Général de Brigade Soulaïmane TRAORÉ, ne cesse en effet de réaffirmer son engagement à éradiquer la criminalité, la délinquance le terrorisme dans notre pays. Mieux, il entend faire de la police le pire cauchemar des criminels et malfrats de tout acabit et provenance. À ses dires, les délinquant «ne connaîtront aucun répit… Nos cellules seront leur prochain logement», a-t-il promis. on ne peut plus clair… et le résultat est là.

Les Investigations sont en cours.



Bamananden Journal Kojugu Kelebaa JKK

Commentaires via Facebook :