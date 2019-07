Une femme, apparemment fâchée contre son mari qui lorgnait sur d’autres femmes dans un avion d’American Airlines, a été filmée en train de le frapper avec un ordinateur portable.

La scène s’est produite le 21 juillet au départ d’un vol d’American Airlines entre Miami et Los Angeles. Elle a été filmée par une passagère qui a ensuite publié la vidéo sur Twitter.

hot girl summer has been postponed until further notice pic.twitter.com/FpxR61NA7G — Julia Scorupco (@juliascorupco) July 22, 2019

Sur la vidéo, la femme identifiée par la police comme Tiffany McLemore, hurle: «P***in, tu veux essayer de regarder d’autres femmes, non? Non, va te faire f***re!». Elle poursuit sa tirade alors que les passagers choqués regardent la scène.

«Tu es hors de contrôle», dit le mari de Mme McLemore, tandis que les hôtesses de l’air tentent de désamorcer la situation et essaient de déplacer l’homme vers un autre siège. Alors qu’il se lève pour changer de place, sa femme le suit et le frappe avec un ordinateur portable.

L’appareil a rebondi sur l’homme et a atteint une hôtesse de l’air, rapporte le Herald. Sur les séquences, sa collègue affirme à McLemore qu’elle sera arrêtée. En fin de compte, le couple a été escorté hors de l’avion et le vol a été retardé à cause de leur dispute.

«Elle a fait de nombreux commentaires méchants et racistes sur son éducation, ses antécédents et son héritage – dont la plupart n’ont pas été enregistrés – c’était donc difficile à regarder (surtout en sachant qu’il y avait tant d’enfants à bord)… Ils étaient clairement de mauvais passagers», a expliqué l’auteur de la vidéo.