Mobilisation citoyenne et technique de plaidoyer : l’IPAO renforce des acteurs des droits humains

L’Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO), en partenariat avec Avocats Sans Frontières Mali( ASF-Mali) et Article 19 Afrique de l’Ouest, a organisé du 15 au 17 octobre 2024 un atelier de formation sur les techniques de plaidoyer et de mobilisation citoyenne. Cette activité qui s’est tenue au Mémorial Modibo Kéïta s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Renforcer l’espace civique et promouvoir les droits humains au Mali ».

Cet atelier a réuni une vingtaine de participants, défenseurs des droits humains et leaders religieux autour des techniques de plaidoyer et de mobilisation citoyenne. Lors de l’ouverture de la formation, le Président de Avocats Sans Frontières au Mali, Me Seydou Doumbia, a souligné l’importance de cette formation qui devrait aider les participants à une meilleure compréhension du cadre juridique, et une meilleure maîtrise des techniques de communications pour mieux mener les plaidoyers.

Me Seydou Doumbia, a fait également savoir que l’atelier s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Renforcer l’espace civique et promouvoir les droits humains au Mali » dont l’un des objectifs est de renforcer l’espace civique. Financé par l’Union européenne, ledit projet a été lancé en juin dernier, et prévoit une série d’activités de formation et de sensibilisation à l’intention de différents profils à l’échelle nationale, a fait savoir le président de ASF-Mali.

Toute chose qui rentre dans le cadre de la protection des acteurs des droits humains, du renforcement des plaidoyers pour l’amélioration de l’environnement de la justice.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :