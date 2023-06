Le moins que l’on puisse écrire, c’est que le directeur national des domaines est un cadre valable. Abdoulaye Dicko collectionne, en effet, les records depuis son arrivée à la tête de ce service à la faveur du conseil des ministres du mercredi 30 novembre 2021. La dernière prouesse en date, c’est la grande performance réalisée au cours du 1er trimestre 2023 où la DND a mobilisé un montant de 32 357 010 336 F CFA et un taux de 102 %.

La direction nationale des domaines atteint de manière systématique ses objectifs de recettes périodiques et par an ces deux dernières années. La raison : son premier responsable en a fait la priorité de ses priorités et, en complicité intelligente avec ses agents, ensemble, ils parviennent au but. La récompense première vient du chef du département sous la forme d’une lettre de félicitations et de reconnaissance, et d’encouragement à redoubler d’effort. Donc, point d’exception à l’occasion dont il est fait allusion plus haut.

La lettre du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, de Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population, Bréhima Kaména datée du 24 mai est ainsi libellée : “L’examen à mi-parcours des réalisations de recettes au titre du premier trimestre 2023 d’un montant de 32 357 010 336 F CFA sur un objectif de 31 826 591 700 F CFA, soit un taux de 102%m’offre l’heureuse opportunité de vous exprimer mes vives félicitations pour ce devoir accompli. Je profite de cette occasion pour adresser à vous-même, au personnel de la direction nationale des domaines, ainsi qu’à tous les services et structures d’appui à la mobilisation des recettes, ma profonde reconnaissance et mes vives félicitations.

Je vous exhorte à maintenir le cap et à persévérer dans les efforts concourant à l’atteinte des objectifs globaux de recettes assignés à notre département dans un climat de bonne collaboration”. Ce n’est ni la première, ni la deuxième fois que le natif de Boni (région de Douentza) accomplit la prouesse d’atteindre ses objectifs de recettes trimestrielles et annuelles avec des résultats record.

Troisième service pourvoyeur de fonds au Trésor public après les impôts et les douanes, le service des domaines est très lorgné pour ses résultats à la fin de chaque trimestre et en fin d’année. Et là, Abdoulaye Dicko n’a jamais.

En effet, sous son magistère, le service a atteint des taux de 132 % au 1er trimestre 2022, 113 % au 2e trimestre 2022, 117 % au 3e trimestre 2022. Le bilan annuel de la direction nationale des domaines est de 162 347 000 000 FCFA sur une prévision de 151 050 000 000 FCFA, soit un taux de réalisation de 107 % avec un excédent de 11 297 806 860 FCFA. Face à ce travail colossal, Dicko et son équipe avaient reçu une lettre de félicitations (qui date du 31 janvier 2023) de leur ministre de tutelle, Pr Bréhima Kaména.

Le directeur Abdoulaye Dicko, à son tour, avait félicité, dans une lettre, ses collaborateurs pour cette performance inédite depuis la création de la direction nationale des domaines. “Ce résultat me rend particulièrement fier et me réconforte sachant que chacun de nous, en ce qui le concerne, a joué un rôle crucial dans ce succès exceptionnel. Cela démontre, la détermination de toutes et de tous, mais aussi et surtout de l’efficience de notre nouvelle trajectoire ; à savoir : faire des domaines une administration moderne et performante. Mes chers collègues, je ne peux que féliciter l’ensemble du personnel des domaines et du cadastre pour ce brillant travail d’équipe accompli avec courage et abnégation. Tout en vous invitant à garder cette dynamique pour l’année prochaine, recevez une fois de plus mes sincères félicitations”, peut-on lire dans la lettre.

En reconnaissance de ses mérites, le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, a décoré Abdoulaye Dicko par décret n°0561/PT-RM du 20 septembre 2022, de la médaille de chevalier de l’Ordre national du Mali. Ce n’est pas tout. Pour avoir cumulé plus de 1766 milliards de F CFA de recettes budgétaires au cours de l’année 2022 permettant à l’Etat de rester debout et de faire face à ses engagements de tous ordres, Abdoulaye Dicko et ses homologues directeur général des impôts, Mathias Konaté, directeur général des douanes, Amadou Konaté, et directeur national du Trésor et de la comptabilité publique, Boubacar Ben Bouillé Haïdara, ont été reçus et félicités par le Premier ministre Dr. Choguel Kokalla Maïga qui les a appelés à faire mieux en 2023. C’était le lundi 27 mars dernier.

Les Maliens attendent avec impatience les résultats du 2e trimestre 2023 de la direction nationale des domaines.

El Hadj A.B. HAIDARA

Commentaires via Facebook :